Неврологічне відділення ЦРЛ наразі не працює, але може відновити прийом пацієнтів в серпні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 353

Причиною стало те, що єдиний лікар-невролог, котрий виконував також обов'язки завідуючого, перейщов до приватної клініки

Журналісти поцікавилися у міського голови під час засідання виконкому 21 липня, що відбувається у відділенні неврології Центральної районної лікарні - адже наразі воно не працює.

Очільник Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа розповів, що там працював один-єдиний лікар нвролог, він же виконував обов'язки завідуючого відділенням:

- Він перейшов в іншу клініку, що належить до приватного сектору. Тому на даний момент у ЦРЛ фактично немає неврологічного відділення, медсестри знаходяться у тарифних відпустках. Але всі пацієнти неврологічного профілю з Кременчуцького району приймаються у відповідному відділенні Першої міської лікарні. Більше того, з нового року всі без виключення пацієнти з інсультом з Кременчука та Кременчуцького району проходять лікування тільки там.

За словами пана Середи, в ЦРЛ лікувалися лише пацієнти з хронічними захворюваннями нервової системи. Зараз ведуться перемовини з лікарем однієї з лікарень міста щодо вакансії завідуючого неврологічним відділенням ЦРЛ.

- Якщо все буде нормально, то в серпні відділення відновить свою роботу.

Мер зазначив, що місто завжди готове сприяти залученню фахівців медичної галузі для роботи в державних лікарнях нашого міста, адже відток кадрів у приватний сектор останнім часом став не аби якою проблемою.