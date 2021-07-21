Неврологічне відділення ЦРЛ наразі не працює, але може відновити прийом пацієнтів в серпні

Причиною стало те, що єдиний лікар-невролог, котрий виконував також обов'язки завідуючого, перейщов до приватної клініки
Журналісти поцікавилися у міського голови під час засідання виконкому 21 липня, що відбувається у відділенні неврології Центральної районної лікарні - адже наразі воно не працює.
Очільник Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа розповів, що там працював один-єдиний лікар нвролог, він же виконував обов'язки завідуючого відділенням:
За словами пана Середи, в ЦРЛ лікувалися лише пацієнти з хронічними захворюваннями нервової системи. Зараз ведуться перемовини з лікарем однієї з лікарень міста щодо вакансії завідуючого неврологічним відділенням ЦРЛ.
Мер зазначив, що місто завжди готове сприяти залученню фахівців медичної галузі для роботи в державних лікарнях нашого міста, адже відток кадрів у приватний сектор останнім часом став не аби якою проблемою.