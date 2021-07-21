У Кременчуці презентують проєкт «Підтримка та розвиток регіональної медійної мережі «МедіаПроРеформа»

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На захід запрошують представників ЗМІ, блогерів та громадських активістів

У четвер, 22 липня, о 14.00 відбудеться презентація проєкту «Підтримка та розвиток регіональної медійної мережі «МедіаПроРеформа». Захід відбудеться за ініціативи Центру інформаційних досліджень та ресурсних послуг «Меридіан» (Львів) за сприяння ГО «Кременчуцький антикорупційний центр».

Захід відбудеться у великій конференцзалі готелю «Кремінь» (вул. Ігоря Сердюка, 1).

Учасники прес-конференції: Олександр Лавринович, керівник проєкту, голова правління Центру інформаційних досліджень «Меридіан» (Львів). Ігор Полянський, медіаексперт проєкту, редактор порталу проєкту «МедіаПроРеформа», голова правління ГО «Платформа незалежних медіарозслідувачів «Терен», викладач факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка (Львів).

Прес-конференція присвячена питанням залучення регіональних медіа, журналістів, громадсько активних блогерів та інших лідерів змін до процесу співпраці й обміну досвідом щодо використання сучасних цифрових інструментів у медіа та побудови ефективних моделей і стратегій у мережевій діяльності місцевих ЗМІ та організацій громадянського суспільства у Дніпропетровській, Харківській, неокупованій частині Луганської, Херсонській, Одеській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Оголошення конкурсу на участь у журналістських обмінах/семінарах, тренінгах та медіакемпах у регіонах дії проєкту.