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Полтавські краєвиди в кінці робочого дня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 295 Коментарів: 1

 

Впізнали місця зйомки?

Полтавський пілот квадрокоптера Олександр Балковий, зняв яскравий ролик про краєвиди Полтавщини:

0
Автор: Руслана Горгола Відео: Александр Балковой Джерело відео: youtube.com
Теги: квадрокоптер Полтавщина
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Коментарі: 1

124
GAndy:
Сьогодні, 18:44

А шо то за куча антенн в ролике?


1 0

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