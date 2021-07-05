У Полтаві молодик забив до смерті перехожого, у якого просив «закурити»

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 2 376 Коментарів: 1

У Полтаві молодик забив до смерті перехожого. Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 4 липня близько 1.00 на проспекті Миколи Вавілова.

За попередньою інформацією, 42-річний чоловік повертався додому, коли до нього підійшов 27-річний молодик та попросив «закурити». Між ними стався конфлікт, у результаті якого старший отримав тяжкі тілесні ушкодження, не сумісні з життям.

Зловмисника затримали на місці завдяки очевидцям, які бачили все з вікна.

Наразі молодику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Вирішують питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.