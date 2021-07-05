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У Полтаві молодик забив до смерті перехожого, у якого просив «закурити»

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 2 376 Коментарів: 1

 

Зловмисника затримали завдяки свідкам, які викликали поліцію

У Полтаві молодик забив до смерті перехожого. Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 4 липня близько 1.00 на проспекті Миколи Вавілова. 

За попередньою інформацією, 42-річний чоловік повертався додому, коли до нього підійшов 27-річний молодик та попросив «закурити». Між ними стався конфлікт, у результаті якого старший отримав тяжкі тілесні ушкодження, не сумісні з життям. 

Зловмисника затримали на місці завдяки очевидцям, які бачили все з вікна. 

Наразі молодику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Вирішують питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.poltava
Теги: тілесні ушкодження Полтава смерть бійка конфлікт
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Коментарі: 1

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Angel737:
Сьогодні, 15:20

Желаю Пожизненного срока преступнику.

 


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