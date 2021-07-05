Кременчужанка Ярослава Ялисоветська виборола золото на Чемпіонаті України з легкої атлетики

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Легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська завоювала золото на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 400 м з бар'єрами. Чемпіонат проходив 29-30 червня у Луцьку.

- Дуже рада, що перемогла на цих змаганнях: вперше золота медаль Чемпіонату України серед юніорів. Був настрій та віра в норматив (1.01.00), проте цього сезону найкращий час 1.01.51, сьогодні 1.01.96. Цього року, на жаль, без нормативу на Чемпіонат Європи та світу, але наступного року юніори вже будуть 2003 і молодше, тому там і проявлю себе! На сьогодні це кінець сезону, останній старт, втретє я підтвердила звання кандидата в майстри спорту, чим надзвичайно задоволена. Дякую своїм тренерам: Шиповій Олені Леонідівні та Голуб Олені Олександрівні за підготовку та підтримку. Працюємо далі, не зупиняємося на досягнутому, - зауважила спортсменка Ярослава Ялисоветська.