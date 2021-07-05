Кременчуцькі депутати ініціювали передачу місту занедбаних будівель військових

Депутати Кременчуцької міськради ініціювали передачу у комунальну власність міста із державної власності занедбаних будівель військових. Звернення міської ради затвердила сесія, що відбулася 30 травня, рішення оприлюднене на сайті мерії.

Йдеться про чотири об'єкти:

«Просимо Вас вжити відповідних заходів щодо передачі цих об’єктів та земельних ділянок на яких вони розміщені до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади для вирішення питання щодо очищення території від старих будівельних конструкцій, підтримання на них належного санітарного стану та отримання можливостей для визначення нового забудовника. Просимо врахувати, що ці об’єкти за останні роки прийшли у непридатний стан, втратили будь-яку цінність, відновити та добудувати їх технічно неможливо, як і утримувати далі у належному санітарному стані силами Міноборони», - сказано у зверненні.