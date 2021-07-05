Кременчук

Кременчуцькі депутати ініціювали передачу місту занедбаних будівель військових

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 955

 

Якщо Міноборони погодиться, звільниться ділянка в центрі міста, де нині покинута комендатура. Звернення направили у Кабмін та в Міністерство оборони

Депутати Кременчуцької міськради ініціювали передачу у комунальну власність міста із державної власності занедбаних будівель військових. Звернення міської ради затвердила сесія, що відбулася 30 травня, рішення оприлюднене на сайті мерії.

Йдеться про чотири об'єкти:

  • будівля на вул. генерала Жадова, 6/12 - напівзруйновані будівлі колишньої комендатури поряд з ліцеєм №4 та дитсадком №28;
  • недобудова - нульовий рівень побутового комбінату в районі 10-ти поверхового будинку на вул. Вадима Пугачова,18;
  • котловани із забитими палями для будівництва багатоповерхівки, яке так і не розпочалося — також у районі 10-ти поверхового будинку на вул. Вадима Пугачова, 18;
  • майже зруйновані будівлі колишніх військових складів на території військового містечка № 21, що на вулиці Республіканській.У зверненні зазначено, що будівлі (та недобудови) занедбані, заважають мешканцям, загрожують стихійними звалищами та травмами дітям.

«Просимо Вас вжити відповідних заходів щодо передачі цих об’єктів та земельних ділянок на яких вони розміщені до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади для вирішення питання щодо очищення території від старих будівельних конструкцій, підтримання на них належного санітарного стану та отримання можливостей для визначення нового забудовника. Просимо врахувати, що ці об’єкти за останні роки прийшли у непридатний стан, втратили будь-яку цінність, відновити та добудувати їх технічно неможливо, як і утримувати далі у належному санітарному стані силами Міноборони», - сказано у зверненні.


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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: звернення міська рада будівля
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