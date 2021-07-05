Кременчук

До уваги автомобілістів: в центрі міста не працюють світлофори

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 1

 

Причиною називають аварійне відключення трансформаторних підстанцій

КП «Міськсвітло» повідомляє, що 5 липня в центрі Кременчука не працюють деякі світлофори, зокрема:

  • вул. Перемоги - вул. Ігоря Сердюка;
  • вул. Небесної Сотні - вул. Першотравнева;
  • вул. Академіка Маслова - вул. Ігоря Сердюка;
  • вул. Першотравнева - б-р Пушкіна;
  • вул. Першотравнева - вул. Шевченка;
  • просп. Лесі Українки неподалік зупинки громадського транспорту «Пивзавод».

Причиною стало аварійне відключення трансформаторних підстанцій АТ «Полтаваобленерго».

Автомобілістів закликають бути особливо уважними та обережними.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: світлофори відключення ї
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх