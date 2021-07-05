До уваги автомобілістів: в центрі міста не працюють світлофори

Причиною називають аварійне відключення трансформаторних підстанцій
КП «Міськсвітло» повідомляє, що 5 липня в центрі Кременчука не працюють деякі світлофори, зокрема:
- вул. Перемоги - вул. Ігоря Сердюка;
- вул. Небесної Сотні - вул. Першотравнева;
- вул. Академіка Маслова - вул. Ігоря Сердюка;
- вул. Першотравнева - б-р Пушкіна;
- вул. Першотравнева - вул. Шевченка;
- просп. Лесі Українки неподалік зупинки громадського транспорту «Пивзавод».
Причиною стало аварійне відключення трансформаторних підстанцій АТ «Полтаваобленерго».
Автомобілістів закликають бути особливо уважними та обережними.