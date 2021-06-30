Депутати таки підтримали «кабальний договір» на газ для КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 693 Коментарів: 1

При цьому спрямують лист до Кабміну — щодо незгоди з частиною умов договору та протокол розбіжностей

Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 30 червня таки погодили договір на постачання газу між КП «Теплоенерго» та ГК «Нафтогаз України». Дискусія довкола питання тривала майже годину. Депутат Євген Алєксєєв пропонував відкласти питання на доопрацювання і не погоджувати договір. Лариса Гориславець заявила, що депутатів «ламають через коліно» - і зауважила, що цей документ варто було б розглядати раніше, а не в останній момент, коли горять терміни для узгодження.

Та врешті рішення про договір, який ще раніше назвали кабальним, ухвалили 26 голосами.

Мер Віталій Малецький дуже просив депутатів проголосувати, мотивуючи це тим, що інакше у містян (правобережжя і Занасип) не буде ні гарячої води, ні тепла, тобто майбутній опалювальний сезон не розпочнеться.

Звернення до Верховної Ради, Кабміну та Антимонопольного комітету — з приводу змін до невигідних умов договору від ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» підготували як окреме рішення ради. Крім того, як запевнив мер, буде надіслано протокол розбіжностей до ГК «Нафтогаз Трейдинг».









Нагадаємо, що саме не влаштовує в договорі: