Топ новина, Кременчук

Депутати таки підтримали «кабальний договір» на газ для КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 693 Коментарів: 1

  

При цьому спрямують лист до Кабміну — щодо незгоди з частиною умов договору та протокол розбіжностей

Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 30 червня таки погодили договір на постачання газу між КП «Теплоенерго» та ГК «Нафтогаз України». Дискусія довкола питання тривала майже годину. Депутат Євген Алєксєєв пропонував відкласти питання на доопрацювання і не погоджувати договір. Лариса Гориславець заявила, що депутатів «ламають через коліно» - і зауважила, що цей документ варто було б розглядати раніше, а не в останній момент, коли горять терміни для узгодження.

Та врешті рішення про договір, який ще раніше назвали кабальним, ухвалили 26 голосами.

Мер Віталій Малецький дуже просив депутатів проголосувати, мотивуючи це тим, що інакше у містян (правобережжя і Занасип) не буде ні гарячої води, ні тепла, тобто майбутній опалювальний сезон не розпочнеться.

Звернення до Верховної Ради, Кабміну та Антимонопольного комітету — з приводу змін до невигідних умов договору від ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» підготували як окреме рішення ради. Крім того, як запевнив мер, буде надіслано протокол розбіжностей до ГК «Нафтогаз Трейдинг».


Депутати вважають, що керівник КП «Теплоенерго» перевищив службові повноваження, уклалавши договір на постачання газу


Нагадаємо, що саме не влаштовує в договорі:

  • зависока ціна на обсяг газу для непобутових споживачів (обсяг 2);
  • передоплата за газ (30% до 10 числа поточного місяця і ще 30% - до 20 числа), у той час як споживачі сплачують постфактум за місяць;
  • штраф у розмірі 10% місячної вартості спожитого газу у випадку невиконання зобов'язань за договором (наприклад, прострочена оплата);
  • можливість списання коштів з рахунку «Теплоенерго» на користь постачальника газу - у випадку невиконання зобов'язань (по суті, це як арешт рахунка);
  • вимога банківської гарантії;
  • право постачальника газу припинити його постачання в односторонньому порядку у випадку невиконання зобов'язань.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: договір газ Теплоенерго опалення гаряча вода
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Коментарі: 1

3 173
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zzzzzz:
Сьогодні, 18:41

передоплата за газ (30% до 10 числа поточного місяця і ще 30% - до 20 числа), у той час як споживачі сплачують постфактум за місяць;


можно подумать в убыток работают, кэш то небось есть, пусть используют, а за неуплату комунальников в судах судить и отбирать собственность города, продавая с молотка, иначе никак. Комунальники привыкли,что им долги списывают и не вынимая руки из наших карманов не спешат шото там утеплять и модернизировать....


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