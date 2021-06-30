Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 1 липня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 570

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 1 липня проводитиме ремонтні роботи на електромережах міста та трансформаторних підстанціях. У зв'язку з цим в Кременчуці очікуються тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Майора Борищака, 10, 12, 12б, 13/1, 15, 17;

вул. Небесної сотні, 20/10, 22/13, 48;

вул. Шевченка, 50, 50а, 50б, 52/36;

вул. Івана Мазепи, 34/4;

вул. Весняна;

вул. Бригадна;

вул. Нечая;

вул. Громадянська;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Ботанічна;

вул. Кооперативна;

вул. Пугачова;

вул. Лісна;

вул. Зелена;

вул. Пирогова;

вул. Кільцева;

пров. Пугачова;

пров. Весняний;

пров. Сєдова;

пров. Пирогова;

пров. Бригадний;

пров. Дачний;

пров. 1-й Весняний;

пров. 2-й Весняний;

туп. Пугачова;

пр. Дачний;

пр. Весняний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресою: