Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 1 липня

В місті ремонтуватимуть повітряні електромережі
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 1 липня проводитиме ремонтні роботи на електромережах міста та трансформаторних підстанціях. У зв'язку з цим в Кременчуці очікуються тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- вул. Майора Борищака, 10, 12, 12б, 13/1, 15, 17;
- вул. Небесної сотні, 20/10, 22/13, 48;
- вул. Шевченка, 50, 50а, 50б, 52/36;
- вул. Івана Мазепи, 34/4;
- вул. Весняна;
- вул. Бригадна;
- вул. Нечая;
- вул. Громадянська;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Ботанічна;
- вул. Кооперативна;
- вул. Пугачова;
- вул. Лісна;
- вул. Зелена;
- вул. Пирогова;
- вул. Кільцева;
- пров. Пугачова;
- пров. Весняний;
- пров. Сєдова;
- пров. Пирогова;
- пров. Бригадний;
- пров. Дачний;
- пров. 1-й Весняний;
- пров. 2-й Весняний;
- туп. Пугачова;
- пр. Дачний;
- пр. Весняний.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресою: