Кременчук

Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 1 липня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 570

 

В місті ремонтуватимуть повітряні електромережі

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 1 липня проводитиме ремонтні роботи на електромережах міста та трансформаторних підстанціях. У зв'язку з цим в Кременчуці очікуються тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Майора Борищака, 10, 12, 12б, 13/1, 15, 17;
  • вул. Небесної сотні, 20/10, 22/13, 48;
  • вул. Шевченка, 50, 50а, 50б, 52/36;
  • вул. Івана Мазепи, 34/4;
  • вул. Весняна;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Нечая;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Пугачова;
  • вул. Лісна;
  • вул. Зелена;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Кільцева;
  • пров. Пугачова;
  • пров. Весняний;
  • пров. Сєдова;
  • пров. Пирогова;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Дачний;
  • пров. 1-й Весняний;
  • пров. 2-й Весняний;
  • туп. Пугачова;
  • пр. Дачний;
  • пр. Весняний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресою:

  • вул. Соборна, 28/40.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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