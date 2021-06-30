Рада директорів Ferrexpo затвердила дострокове погашення кредиту

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 382

Рада директорів гірничорудної компанії Ferrexpo затвердила дострокове погашення залученої в 2018 році передекспортної кредитної лінії (PXF-кредит), заборгованість по якій на початок 2021 року становила $257 млн.

Згідно з повідомленням компанії, погашення планують здійснити сьогодні, тоді як початково воно має проводитися щоквартально в період з 2020 по 2022 рік.

Ferrexpo вказала, що рішення про дострокову виплату пов'язане з високими показниками компанії, включаючи нещодавнє завершення інвестицій і зростання ринку залізної руди, і відповідає розумній практиці управління коштами.