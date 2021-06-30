Випускник ліцею №4 став срібним призером Міжнародної виставки винаходів у Польщі

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Випускник Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» (нині – студент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) Данило Кулаков завоював срібну медаль на Міжнародній виставці винаходів та інновацій INTARG у Польщі, яка пройшла 15-16 червня. Про це повідомляють у департаменті освіти Кременчука з посиланням на Олену Сьомик, президента Кременчуцької міської філії Малої академії наук (МАН).

На виставці молоді винахідники презентували свої розробки в багатьох галузях та дисциплінах: медицині, охороні здоров'я, безпеці, IT та побутових винаходах. Загалом 20 учасників з України здобули 25 нагород.

Данило Кулаков дослідив вплив насичення на параметри та характеристики шихованих феромагнетиків і пристроїв на їх основі. Розроблений математичний апарат дозволяє виявляти недолік у трансформаторах, не вимикаючи їх від електромережі.