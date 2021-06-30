30 червня 89 кременчуцьких одинадцятикласників отримали золоті та срібні медалі (додано відео)

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Чи важко було навчатися дистанційно, про особливості підготовки до ЗНО та плани на майбутнє розповіли ТЪ цьогорічні медалісти















































































































































































































Фото: Артем Коваленко

30 червня біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва випускникам кременчуцьких шкіл вручали золоті та срібні медалі.

За інформацією директора департаменту освіти Геннадія Москалика, цьогоріч з навчальних закладів нашого міста випускається 812 одинадцятикласників. Із них 89 молодих кременчужан отримали медалі за високі результати під час шкільного навчання та успішне здобуття середньої освіти: 68 – золотих і 21 – срібну. Рекордсменом за кількістю нагород став Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь». Геннадій Москалик зазначив, що такий результат бачимо кожного року (і 2021 не став винятком) – кількість медалістів складає близько 10% від загальної кількості випускників.

Разом з медалями одинадцятикласникам вручили подарунки – пам’ятні годинники з логотипом Кременчука. А далі були поздоровлення від батьків та друзів, а також фотосесія на згадку – адже цей день запам'ятається випускникам назавжди.

Як розповіли медалісти, з якими «Кременчуцькому Телеграфу» вдалося поспілкуватися, переважна більшість з них зверталася до репетиторів, готуючись здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Загалом вони вже обрали, у які виші збираються вступати, не один з юних розумників ділився, що планує навчатися і працювати далі у популярній зараз ІТ-сфері.

На урочистому заході профільними відзнаками нагородили і представників вчителівської спільноти Кременчука. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, внесок у розвиток освіти та науки вручили почесну грамоту МОН України директорці колегіуму №25 Тетяні Москалик, а директорці ліцею №17 Валентині Марченко – почесний знак МОН України «Відмінник освіти».