Бібліотеки реорганізують, попри незгоду Мінкульта та загальну недопрацьованість програми

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 418 Коментарів: 3

Щодо працевлаштування бібліотекарів, то є лише обіцянки, на ділі питання залишається відкритим

Як відомо, депутатська комісія не рекомендувала виносити на сесію питання про реорганізацію бібліотек. Але питання №11 «Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» все ж розглянули і воно викликало запеклі дискусії серед депутатів.

Спочатку слово взяли депутати Богдан Лазоренко та Лариса Гориславець.

Депутат Лазоренко наголосив, що в п’ятницю надійшов лист з Міністерства культури, в якому чітко сказано, що Міністерство не погоджує дії Кременчуцької міської ради. Він закликав колег не перебирати на себе функції центральних профільних органів. Тим більше, що програма реорганізації виглядає дещо фантастично:

- Ті фільми і презентації, які ми бачили, не мають нічого спільного з реальністю.

Лариса Гориславець зробила акцент на тому, що, зважаючи на рівень фінансування бібліотечної галузі в останні роки, планується не реорганізація а просто закриття бібліотек міста. Адже створення хабів потребує значних фінансових ресурсів.

Взяв слово і Олександр Плескун. Депутат висловив занепокоєння долею працівників бібліотек. Серед них є пенсіонери, які підуть на заслужений відпочинок, є люди передпенсійного віку, які отримуватимуть виплати аж до виходу на пенсію від органів соцзабезпечення. Але ж є і 16 людей, які просто втратять роботу. Про їхнє працевлаштування багато та красиво говорять, але ніяких реальних кроків ніхто не робить.

Наступним з доповіддю виступив начальник управління культури і туризму Володимир Кондрашов. Говорив саме про долю бібліотекарів – але без конкретики. На прохання мера міста надати чіткі варіанти дій щодо працевлаштування по кожній людині він відповів:

- Ми запропонуємо їм стати на облік в центр зайнятості.

З короткими доповідями про кількість працівників та стан фінансування виступили директори дитячої та дорослої бібліотечних систем Ірина Вологодська та Тетяна Майдак. Дитяча бібліотечна система планує скоротити 5 працівників, решту – доросла. І там, і там поки що не можуть назвати прізвища людей, яких доведеться звільнити.

Мер Малецький запропонував директорам швидше визначитись, аби місто могло працювати по кожній людині. Він висловив свою думку з приводу реорганізацій бібліотечної системи: з його точки зору, такий крок необхідно зробити. Бібліотеки у звичній нам формі вже застаріли, і тереба йти в ногу з часом, створюючи сучасні хаби.

- З’явився ось цей гаджет, який є у кожної молодої дитини (смартфон – ред.), і не треба нікуди йти, аби дізнатися інформацію. Тому бібліотеки мають змінити формат, - зазначив мер.

Депутат Олександр Плескун наголосив, що приймати рішення зараз – недомустмо:

- Ми повинні розуміти, що і для чого робимо, куди йдемо. Бібліотекарі повинні знати, що відбувається, а не дізнаватися про скорочення з сайту виконкому. Менше, що ми можемо зробити – влаштувати на роботу кожного спеціаліста до кінця бюджетного року.

Слово взяв Денис Терещенко, заявивши, що як завжди підтримує міського голову. Реформа потрібна – але спочатку треба зрозуміти мету, завдання та напрямок руху. Наразі цього немає. Згадав він і про лист Міністерства культури:

- Що я побачив в листі Міністерства, який від нас приховали? Виключення закладу культури з централізованої мережі можливе лише за погодженням Мінкульта. Наше рішення не погодили! Є проста пропозиція: щоб не порушувати закон, зняти з розгляду це питання! Не треба поспішати, ми можемо спокійно зробити таку систему, яка влаштує всіх.

Але заклики депутатів не були почуті і рішення профільного Міністерства ніяк не вплинуло на ситуацію: 23 голосами «за» рішення було прийнято.