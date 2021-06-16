Кременчужанам обіцяють «укрупнені хаби» замість 11 закритих бібліотек

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 548

Проте чіткого розуміння, що буде з працівниками, які підпадають під скорочення - немає. Як немає поки що й концепції реформування бібліотек

На засіданні президії Кременчуцької міської ради 15 червня питання реорганізації міської бібліотечної системи, яке передбачає закриття 11 бібліотек, викликало бурхливе обговорення. Міський голова Віталій Малецький зауважив, що бібліотеки слід переформатувати у публічні, як це робиться в інших містах України.

- У зв'язку з діджиталізацією та цифровізацією всіх процесів читати книжки стали менше... Треба знайти ресурси та кошти, щоб змінити систему. Подібний публічний простір створений у Кременчуці на вулиці Соборній, де проводять зустрічі з митцями, й зараз місце користується популярністю, - сказав міський голова.

За словами мера, бібліотеки мають перевести у медіатеку або публічний простір. Яскравим прикладом трансформації простору та осучаснення є бібліотека у Потоках, вважає міський голова.

Де концепція реформування?

Бюджет бібліотечної системи, який був, таким і залишиться, обіцяє мер. Вивільнені кошти підуть на оптимізацію бібліотечної системи. Та як бачить міська влада цю оптимізацію? Відповіді на це питання під час засідання так і не пролунало.

Депутат Олександр Плескун попрохав, щоб презентували концепцію розвитку бібліотечної системи. Мер пообіцяв презентацію на депутатській комісії.

Що буде з людьми?

Віталій Малецький повідомив, що у бібліотечній системі працює 6 керівників відділів пенсійного віку.

- Ми всі пішли з 90-х, а бібліотеки залишилися, - додав він.

Та проєкт рішення, який виносять на сесію, передбачає скорочення не шістьох керівників, а 77 посад. На це звернула увагу депутатка Лариса Гориславець. Що буде з людьми? Малецький зауважив, що не йдеться про звільнення бібліотекарів.

- Ми говоримо про те, що ми маємо штат, людей, яких плануємо перевести в укрупнені хаби. Якщо ми говоримо про людей, які мають бути на заслуженому відпочинку, але 73 роки... Щоб воно оновлювалося - мають приходити свіжі кадри, - повідомив міський голова, відповідаючи на питання депутатів щодо подальшої долі бібліотекарів.

- За якими критеріями відбуватиметься скорочення? - поцікавилася депутатка Гориславець.

- На комісію мають прийти керівники (бібліотечної системи - ред.) Тетяна Майдак та Ірина Вологодська й пояснити, за якими критеріями буде йти відбір, - відповів міський голова.

На Лашках впровадять буккросинг, обіцяє мер

Лариса Гориславець запитала, що буде з віддаленими мікрорайонами, де закриють бібліотечну філію, адже ми декларуємо себе як місто без околиць.

- На Лашках є контакт-центр, в одному приміщенні з бібліотекою. Ми книжки залишаємо там, поруч із контакт-центром, і фахівець центру буде наглядати за книжками. Прийшла людина, взяла книгу на довірі або через QR-код, як у супермаркеті, - відповів Віталій Малецький.

Таким чином на мікрорайоні Лашки мають запровадити буккросинг (процес звільнення книг). Людина, прочитавши книгу, залишає її у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція метро), аби інша, випадкова, людина могла цю книгу знайти та прочитати; та у свою чергу має повторити процес.

Секретар міськради знайшов вкрадені бібліотечні книги на ринку

Під час президії секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко розповів історію, як він не підозрюючи купив книги з бібліотеки. На книгах були штампи тієї чи іншої бібліотеки. - Зайшов на ринок й вирішив придбати кілька книг. Коли прийшов додому й роздивився, що вони винесені з бібліотеки, - розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Закриття бібліотек - найрезонансніше питання майбутньої сесії

Питання про долю бібліотек депутати обговорювали на президії понад півгодини. Проте почути думки самих бібліотекарів та керівництва бібліотечної системи цього разу не вдалося. На президію їх не запросили - ймовірно, запросять на комісії.

Мер Віталій Малецький визнав, що питання про бібліотеки має обговорюватися у публічному просторі. Він прогнозує, що це питання буде найрезонанснішим на сесії.