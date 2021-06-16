Кременчуцька прокуратура «виселила» столярну майстерню з приміщення училища

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 559

В Горішніх Плавнях приміщення навчального закладу використовували не за освітнім призначенням, тож прокуратура пред’явила позов до підприємця, який хотів облаштувати там майстерню з виготовлення виробів із дерева, а це не пов’язано із забезпеченням освітнього процесу.

Тож Горішньоплавнівський відділ Кременчуцької окружної прокуратури пред’явив позовну заяву про визнання недійсним договору оренди.

Прокуратурою було встановлено, що у 2019 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях і фізичною особою-підприємцем укладено договір оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі Вищого професійного гірничо-будівельного училища м. Горішні Плавні.

Господарський суд Полтавської області позовну заяву прийняв до розгляду та відкрив провадження у справі.

Довідково: відповідно до ч. 4 ст. 80 Закону України «Про освіту» об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства.