Кременчуцька прокуратура «виселила» столярну майстерню з приміщення училища

Договір оренди розірвали
В Горішніх Плавнях приміщення навчального закладу використовували не за освітнім призначенням, тож прокуратура пред’явила позов до підприємця, який хотів облаштувати там майстерню з виготовлення виробів із дерева, а це не пов’язано із забезпеченням освітнього процесу.
Тож Горішньоплавнівський відділ Кременчуцької окружної прокуратури пред’явив позовну заяву про визнання недійсним договору оренди.
Прокуратурою було встановлено, що у 2019 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях і фізичною особою-підприємцем укладено договір оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі Вищого професійного гірничо-будівельного училища м. Горішні Плавні.
Господарський суд Полтавської області позовну заяву прийняв до розгляду та відкрив провадження у справі.