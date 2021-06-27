Как до коронавируса: кременчужане полетели за границу

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В Кременчуге туристический «бум» на отдых за границей: сколько стоит нынче релакс на заморских берегах и куда можно уехать летом-2021

Уставшие от карантинов и локдаунов кременчужане отправились в заграничные путешествия. Как говорят в местных турагентствах, сейчас они наблюдают туристический «бум». Заявок столько же, как и до «эпохи» коронавируса. Не остановили даже недешёвые ПЦР-тесты, которые требует от туристов большинство стран.

– Сейчас мы наблюдаем «бум» на заграничные поездки: по количеству заявок мы уже вышли на показатели, которые были «до коронавируса» и даже их перегнали, – говорит Татьяна Корролова, руководитель турагентства «Мадагаскар». – Однако средний чек несколько снизился: туристы выбирают более дешевые отели. Хотя и отели также несколько снизили цены.

– В прошлом году поток туристов был намного меньше. Однако все уже устали от локдаунов. С мая мы наблюдаем подъем и уже вышли на «докоронавирусный» уровень. Отели загружены на 100%, – говорит Татьяна Баттерфляй, директор агентства «Баттерфляй».

Правда, сейчас открыты далеко не все направления. Многие страны по прежнему для нас «табу», особенно это касается «европеек». Но любимый all inclusive по прежнему жив:

– Наибольшим спросом пользуется Турция: 60-70% туристов сейчас выбирают именно это направление, – говорит Татьяна Баттерфляй. – Также по прежнему популярен Египет. Бытует мнение, что лето — слишком жаркая пора для отдыха на Красном море. Однако благодаря сухому климату иногда лето в Египте переносится намного легче, чем влажный климат Турции.

Украина подороже Турции: сколько стоит отдых за границей

Скромный бюджетный отель «тройка» на турецком берегу стартует от 16 тыс на двоих на неделю: это с перелетом и на all inclusive. Приблизительно столько же выйдет бюджетный отдых где-нибудь в Кирилловке.

– Если сравнивать стоимость отдыха на «всё включено» за границей со стоимостью отдыха в Украине, то выгоднее выбрать Турцию или Египет. К тому же многим хочется поехать на Средиземное, Эгейское, Красное моря. В нашем агентстве довольно мало клиентов, интересующихся отдыхом в Украине, – отмечает руководитель агентства «Мадагаскар”.

Однако в агентствах рекомендуют экономить на отдыхе «с умом» и выбирать как минимум «четверки» в Турции и Египте. Тем более, что разница в стоимости может быть невелика, а вот в сервисе – существенна.

– Что касается бюджетного отдыха, в целом, не рекомендую брать «тройки» в Турции или Египте. Лучше выбирать четырехзвездочные отели. Разница в цене между «тройкой» и четверкой может быть совершенно незначительна. Например, отель «три звезды» в Египте – 16200 грн, а четверка – 16700 грн. Лучше немного доплатить за более развитую инфраструктуру и сервис. А вот в Черногории и Албании вполне можно выбирать отели стандарта «3-звезды». Как правило, в стоимость включены завтраки, – советует руководитель агентства «Баттерфляй».

Конечно, самая значимая разница заграничного отдыха с украинским – ПЦР-тестирование, которое требуют большинство стран. А также заморочки с пакетом документов, ведь теперь нужно заполнять разные декларации. Например, форму въезда в Турцию для получения HES-код. Впрочем, это на себя берут турагенты.

Особенностью нынешнего сезона стало то, что туристы стали осторожнее относиться к раннему бронированию. Если ранее туры бронировали за полгода, то сейчас предпочитают брать путевки за один-два месяца.

– Однако летом не стоит «тянуть» до последнего момента в надежды на «горящие путевки», – предупреждает Татьяна Корролова. – Июль и август – самые популярные месяцы и цены идут вверх. Горящих туров почти никогда не бывает.

Турция. На турецком берегу после того, как на отдых не полетели российские туристы, случился обвал цен. Сейчас на турецком побережье преимущественно туристы из Украины, Казахстана, Польши, а также сами жители Турции.

– Зимой по раннему бронированию стоимость путевок на летний сезон в Турцию была довольно высока. Однако как только Россия закрыла вылеты в Турцию, цены резко пошли вниз, – объясняет директор агентства «Мадагаскар». – Например, путевка стоила 50 тыс грн, а снизилась до 30 тыс: практически в два раза. Сейчас цены опять идут вверх. Стоимость туров, забронированных в мае и начале июня, отличается от ценовой политики сейчас.

Традиционно самым дорогим месяцем называют август: туры всегда дороже приблизительно в полтора раза по сравнению с началом лета. Однако с сентября цены вновь начнут снижаться. А одним из самых популярных направлений называют Бодрум: расположенный в гористой местности, он во многом напоминает греческие пейзажи.

Из минусов турецкого отдыха – Турция требует тесты. В начале сезона для украинцев отменили обязательное тестирование, но вскоре вернули это требование.

– Надеемся, что с 1 июля правила вновь пересмотрят и мы сможем путешествовать в Турцию без тестов, – отмечает Татьяна Корролова.

Египет. Для поездки в страну фараонов и Красного моря требуется ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Также вернулись визы (25 дол). Они не нужны только туристам, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх (не более чем на 2 недели) и не планируют покидать пределы Синайского полуострова (например, ехать на экскурсию в Каир). Стоимость путевок в Египет невысока: за 18-19 тыс на двоих можно улететь в отель «четверку», однако цены повысятся с осени, когда начнет спадать жара.

Куда уехать по безвизу

Большинство стран-европеек по прежнему закрыты для украинских туристов. Так что безвиз, по сути, пока находится «в стопе». Но все же есть несколько стран, которые в этом году принимают туристов из Украины: Черногория, Хорватия, Греция, Кипр.

Черногория. В этом году бьет рекорды по популярности. Это объяснить просто: одна из немногих стран, которая не просит у туристов ПЦР-тесты. Также оттуда легко поехать в Хорватию или Албанию.

– Черногория и в прошлом году принимала туристов, – комментирует Татьяна Баттерфляй. – Отели не останавливали свою работу, поэтому отельная база свежая и находится в хорошем состоянии.

Еще один плюс – Черногория сделала бесплатное тестирование для всех туристов, которым требуется тест на обратную дорогу или для путешествия по другим странам.

Отдых на неделю в Черногории в трехзвездочном отеле на завтраках – от 18 тыс грн, на «все включено» – от 25 тыс грн на двоих. Немного сэкономить можно, поселившись на вилле: порядка 500 евро на двоих. Стоит учесть, что в бюджетных отелях пользование зонтиками/шезлонгами на пляжах платное: около 10 евро. Но можно и со своим полотенечком.

Хорватия. Страна, знаменитая съёмками «Игры престолов» и пляжами, награжденными «голубыми флагами». Традиционно отдых в Хорватии – не самое дешевое удовольствие на Балканах. По стоимости она дороже своих собратьев по Балканам: выше 30 тыс грн на двоих. Также для посещения потребуется ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа.

Греция. Открылась для туристов с 14 мая. Условие въезда – отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации, а также необходимо заполнить так называемую PLF-форму.

– Страна уже готова принимать туристов, – считает руководитель турагентства «Баттерфляй». – Несмотря на то, что она была закрыта для туризма в прошлом году, отельный фонд соответствует всем требованиям: наши менеджеры уже провели осмотр местных отелей. Стоимость отдыха в июле на одном из самых больших и недорогих островов Греции, Крите – от 23 000 грн на завтраках и 27 тыс грн за «все включено».

Кипр. Открылся для украинцев с апреля. Однако все не так просто: перед вылетом заполнить форму декларации состояния здоровья, а по прилету пройти повторный ПЦР-тест (стоимость 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Албания. Она не входит в ЕС, но, тем не менее, является безвизовой страной для украинцев. Пока практически вся Европа закрыта, есть возможность познакомится с Балканами. Туристы стали открывать понемногу для себя Албанию, которая не требует ПЦР-справок. В ценовой политике она даже немного дешевле своей европейской «соседки» Черногории. Из дополнительных «плюшек» – можно устроить трип между двумя странами, сравнительно недорого арендовать авто (от 25 евро в сутки). ПЦР-тест для пересечения границ Албании/Черногории не потребуется.

Болгария. Хотя она открыта для посещения с ПЦР-тестом, интерес к Болгарии и Черному морю невелик. Иногда дешевле улететь на «все включено» в Турцию и Египет. На июль Болгария на завтраках с перелетом – 17-18 тыс грн на двоих. Автобусные туры дешевле: даже 10 тыс грн на двоих на завтраках, 14 тыс на «все включено». Но они мало пользуются спросом: слишком сложная дорога.

– В Болгарию недавно отправили детскую команду футболистов: перелет, питание и все включено в четырехзвездочном отеле в июне составили 7,5 тыс на человека, – говорит Татьяна Корролова.

Испания, Франция. Испания открыла границы для туристов из-за пределов ЕС с 7 июня, но только для вакцинированных. Разъяснений, как должны выглядеть сертификаты, пока нет. Франция с 9 июня отменила ограничения только для путешественников с сертификатами полной вакцинации – но только для тех, кто получил прививку вакцинами, признанными EMA: Covishield и CoronaVac не входят в их число.

ПЦР-тестирование: плюс 3,5 тыс грн на семью

Большинство стран требуют ПЦР-тесты, а они стоят около 800-900 грн. В итоге, для семьи из 4 человек – дополнительно 3-3,5 тыс грн. Да и Украина до 17 июня требовала по возвращению ПЦР-тест или самоизоляцию: правило отменили только на прошлой неделе. Поэтому из-за тестирования для семей турпоездка становилась дороже почти на 7 тыс грн.

Однако, как отмечают в турагентствах, ПЦР-тестирование почти не сказалось на количестве путешественников.

– Изначально ПЦР-тестирование несколько сдерживало туристов, – говорит руководитель турагентства «Мадагаскар». – Но затем к нему просто привыкли: ведь почти каждая страна требует от туристов негативный тест на Covid-19. Просто понизился «средний чек»: чаще выбирают более дешевые отели.

– По нашим наблюдениям, приблизительно 30-40% туристов по возвращению с отдыха в Украину не сдавали тесты: они выбирали самоизоляцию в течение 14 дней. Особенно это касалось пенсионеров и тех, кто работает дистанционно, – делится с нами Татьяна Баттерфляй.

Страны, где по прилету нужен ПЦР

Кипр, ОАЭ, Грузия – эти страны ввели двойное ПЦР-тестирование: нужно не только привезти с собой справку об отсутствии коронавируса, но и сдать повторный тест по прилету. И тут встаёт вопрос, что делать, если вдруг он покажет позитивный результат… Вместо запланированного отдыха – обсервация и срыв всех планов.

– Мы с опаской продаем туры в те страны, где по прилету требуется прохождение повторного ПЦР-тестирования, – говорит руководитель турагентства «Баттерфляй». И предупреждаем туристов о возможных рисках. Пока что единицы решаются ехать в эти страны, учитывая возможные риски. От коллег знаю о случае, когда туристы сдали тест в другой стране, и он оказался положительным.

Пришлось проходить обсервацию.

Страховка от ковида

Сейчас покрытие рисков, связанных с ковидом, в частности, с лечением – обязательное условие туристической поездки во многих странах. Однако есть расширенные страховки, которые покрывают риски от невылета в случае положительного ПЦР-теста, обратные билеты, обсервацию и прочее. Турагенты рекомендуют не экономить и брать страховки по полной, чтобы в случае ЧП не покрывать все затраты из собственного кармана. Однако стоит помнить, что если наступил тот самый страховой случай, за все сперва придётся заплатить самостоятельно. И только по приезду в Украину ждать компенсации от страховой: деньги не выплатят на следующий день.

– Следует понимать, что компенсация средств по страховке – это длительный процесс, который может занять 2-3 месяца, – предупреждает руководитель турагентства «Мадагаскар». – Этим должен заниматься непосредственно турист: подать заявление, приложить чеки, подтверждающие все понесенные расходы.

Особенности отдыха-2021: маски только в аэропорту и на ресепшене

«Коронавирусные страсти» мало сказываются на отдыхе путешественников. Ограничения прочувствовали те, кто отправился в Турцию весной, например, в Стамбул: оказались закрытыми все кафешки. Что касается отельного отдыха, то изменений немного. Да, и одна из особенностей отдыха 2021 – туристы предпочитают ленивый пляжный релакс, а не экскурсионную программу.

Аэропорт. В аэропорт рекомендуют приезжать не за 2 часа, а за 3, так как из-за ковида прохождение всех процедур может занимать больше времени. В здание аэропорта пускают только по билетам: провожающим вход воспрещён. Маски требуют носить как в аэропорту, так и в течение всего полета.

Отель. Маски не понадобятся: их просят надевать только на ресепшене. Однако их ношение обязательно для персонала отеля. В целом, после того как турист попадает в отель, он забывает о существовании локдаунов и ограничений и наслаждается отдыхом.

Шведский стол. Он претерпел изменения еще в прошлом году. Блюда находятся «за стеклом», а гостей обслуживают отельные работники, которые накладывают еду в тарелки.

– Шведские столы сейчас стали намного аккуратнее по сравнению с тем временем, когда было принято самообслуживание, – отмечает Татьяна Баттерфляй. – Всегда можно попросить обслуживающий персонал положить столько, сколько вы хотите, попросить добавки: с этим проблем не возникает. В некоторых отелях, особенно в Египте, осталось частичное самообслуживание.

Уборка. В номерах тщательнее проводится дезинфекция, поэтому иногда туристы нарекают, что уборка номеров занимает больше времени. Из холлов убрали диванные подушки и другие предметы интерьера, которые сложно поддаются дезинфекции.

Ограничения. В курортных городах их практически нет: все работает как прежде. Правда, в субботу и воскресенье в Турции не работают магазины и торговые центры: это следует учесть туристам, которые хотят отправиться на шопинг. Комендантский час в Турции не сказывается на туристах: запрет касается местных жителей. Но если выходите вечером в Турции гулять, стоит взять с собой на вечернюю прогулку паспорт и туристический ваучер.

Дополнительный плюс поездок в 2021-м – сравнительно небольшое число туристов. Достопримечательности осмотреть проще, а вокруг «больше кислорода».

Экзотика стала дешевле

Доминикана. Сейчас в Доминикане межсезонье, поэтому она предлагает довольно приятные цены. «Схватить» тур можно около 2 тыс долларов на двоих. При этом не обязательно погода будет плохой: природа стала изменчива и в сезон Доминикану заливало дождями, а межсезонье радует теплом.

ОАЭ. Весной предлагали приятные цены: $400-500 на двоих на базе завтраков. Однако для посещения страны необходимо пройти двойное тестирование: сдать бесплатный тест в аэропорту по прилету. Это останавливало многих туристов от путешествия. Сейчас в ОАЭ не сезон: летом в Эмиратах слишком жарко.

Мальдивы. Зимой и осенью пользовались спросом: цены на отдых упали, потому как на «райские острова» из Украины пустили прямой чартерный рейс. Стоимость отдыха для Мальдив была относительно невысока: $ 2,5-3 тыс по раннему бронированию на завтраках и ужинах.

Паспорта вакцинации: туманный Альбион

Даже туристы, уже получившие оба укола вакцины, все равно должны сдавать ПЦР-тесты для путешествий. Потому как еще не понятно, как должен выглядеть сертификат, чтобы его признавали другие страны. Так что остается под вопросом, как на практике европейские пограничники будут признавать украинские справки, то есть сертификаты о вакцинации. Плюс не все страны признают вакцины, которые стали у нас массовыми.

– Пока что нет единого стандарта, который признавало б мировое сообщество, – отмечает Татьяна Корролова. – Поэтому даже туристы, которые уже прошли два этапа вакцинации, для поездок за границу сдают ПЦР-тесты. Нет чёткого понимания, как должен выглядеть документ о проведенной вакцинации, чтобы он устроил принимающую сторону.

С 1 июля у нас обещают ввести «Ковидные сертификаты» в цифровом и бумажном виде. В странах Евросоюза также заработают европейские цифровые сертификаты COVID-19. Эти сертификаты должны иметь QR-коды, чтобы пограничник мог проверить по ним проведенную вакцинацию. Они должны служить также доказательством наличия отрицательного теста или иммунитета после перенесенной болезни. Владельцы европейских сертификатов, путешествуя по ЕС, смогут не проходить тестирование или карантин.

Куда и почем можно улететь

По состоянию на июнь 2021 года украинцы смогут путешествовать в более чем 100 стран. Но большинство из них мало интересны украинскому туристу, например, это страны Африки. Среди самых популярных стран:



Без ПЦР-теста

Черногория

Не требует ПЦР-тесты и тестирования по приезду

Цена: от 23 тыс грн на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей



Албания

Без ПЦР-теста

Цена: от 21 тыс грн на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей



Доминикана

Без ПЦР-теста, необходимо заполнить Электронный проездной документ

Цена: около 2 тыс долларов на двоих, отель 4*, все включено



Северная Македония

Въезд без тестов

Цена: от 28 тыс грн на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей



Мексика

Не требует ПЦР-тестов, нет тестирования по прилету

Цена: $2,5-3 тыс, 10-11 дней, все включено





Летим с ПЦР-тестом

Турция

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа. Необходимо заполнить «Форму въезда в Турцию» и получить HES-код

Цена*: от 16-17 тыс грн, отель 4*, все включено, 7 ночей, на двоих, начало июля.



Хорватия

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа, или тест на антиген (не ранее чем за 48 часов) или сертификат о прививках, подтверждающий вакцинацию от Covid-19 второй дозой вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). Нужно заполнить «Форму на сайте МВД Хорватии» и распечатать уведомление (TRAVEL ANNOUNCEMENT) с уникальным номером.

Цена: от 34 тыс грн на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей.



Египет

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа, а также следует заполнить «Декларацию путешественника»

Цена: от 16-17 тыс - отель 3*, от 18-19 - отель 4* , на все включено, 7 ночей, на двоих, начало июля.





Болгария

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа

Цена: от 16 тыс грн на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей



Греция

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа (или документ, подтверждающий вакцинацию, справка, что переболели коронавирусом). За 24 часа до вылета необходимо заполнить «Форму PLF (форма пассажира)

Цена: от 20 тыс на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей.



Мальдивы

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 96 часов. Необходимо заполнить «Декларацию здоровья»

Цена: от $2,5 тыс на двоих, 10 ночей, завтраки.





Повторный ПЦР-тест по прилету



Грузия

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа, на 3-й день пребывания в стране проводится платное тестирование. Необходимо заполнить «Регистрационную форму»

Цена: от 18-19 тыс грн на двоих, отель 3*, завтраки.



Кипр

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа. По прибытию в страну – повторное платное тестирование. Необходимо заполнить CyprusFlightPass

Цена: от 20 тыс на двоих, отель 3*, на базе завтраков, 7 ночей.



ОАЭ

Нужен ПЦР-тест, проведенный за 72 часа. По прибытию в страну – повторное бесплатное тестирование. Необходимо заполнить декларацию про состояние здоровья и установить приложение «COVID19 DXB Smart»

Цена: от 18 тыс грн на двоих на 7 ночей, отель 3*, завтраки.