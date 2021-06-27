Кабмін з 1 липня планує посилити боротьбу з тіньовою зайнятістю

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 748

З 1 липня Державна податкова служба розпочне проведення інспекцій з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, повідомляє урядовий портал.

Національний план спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці включає два етапи:

інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;

інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Під час першого етапу, який тривав з початку року, інспектори праці проінформували понад 62 тисячі роботодавців та їх працівників про переваги офіційного працевлаштування.

- Це право на нормований робочий день та безпечні умови праці, право на лікарняні та відпустку. Крім того, людину можуть звільнити в будь-який момент, - зазначив перший віце-прем'єр-міністр з економіки Олексій Любченко.

З 1 липня розпочинається другий етап кампанії. Тепер у полі зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

Розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складе 180 тисяч гривень.