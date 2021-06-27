26 червня на COVID-19 захворіло троє кременчужан

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 438

Протягом доби 26 червня коронавірус підтвердили у 3 мешканців Кременчука, інформує пресслужба Кременчуцького виконавчого комітету.

Захворіли дві жінки 24 та 64 років та 63-річний чоловік. Двоє пацієнтів лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів, а одного направили до шпиталю.

Усього за час пандемії в Кременчуці на COVID-19 захворіло 9373 осіб, з них 8993 вже одужали.

Також за минулу добу 365 кременчужан зробило щеплення від коронавірусу, з них 63 - другою дозою. Усього вакцину отримали 15473 мешканця міста.