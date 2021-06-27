Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

26 червня на COVID-19 захворіло троє кременчужан

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 438

 

Вакцину протягом доби отримали 365 мешканців міста

Протягом доби 26 червня коронавірус підтвердили у 3 мешканців Кременчука, інформує пресслужба Кременчуцького виконавчого комітету. 

Захворіли дві жінки 24 та 64 років та 63-річний чоловік. Двоє пацієнтів лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів, а одного направили до шпиталю.

Усього за час пандемії в Кременчуці на COVID-19 захворіло 9373 осіб, з них 8993 вже одужали.

Також за минулу добу 365 кременчужан зробило щеплення від коронавірусу, з них 63 - другою дозою. Усього вакцину отримали 15473 мешканця міста.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика щеплення
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