«Феєрія гончарства»: в Опішні пройшов регіональний мистецький фестиваль

Під час заходу усі охочі могли відвідати міні-ярмарок «Гончарська веселка», насолодитися витворами майстрів та взяти участь в цікавих майстер-класах
26 червня на території Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні відбувся регіональний фестиваль «Феєрія гончарства», повідомляє веб-портал Полтавської ОДА.
Учасників фестивалю вітали заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко та перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко.
На фестивалі представили виставку художньої кераміки, роботи керамістів, художників, працював міні-ярмарок «Гончарська веселка», проводили майстер-класи з приготування страв української кухні: качаної каші, борщу та вареників. І, звісно, усі охочі могли взяти урок гончарської майстерності в гончарів з Полтавської, Дніпропетровської, Київської та Черкаської областей. На фестиваль приїхала й відома художниця-керамістка, українка за походженням, Наталка Кормелюк із США.
Під час заходу відбулася презентація мистецьких проєктів учасників Кераморезиденції-2021 та учнів і майстрів Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному».
Фестиваль провели за підтримки облдержадміністрації, Департаменту культури та туризму ОДА, облради.