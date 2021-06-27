«Феєрія гончарства»: в Опішні пройшов регіональний мистецький фестиваль

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Під час заходу усі охочі могли відвідати міні-ярмарок «Гончарська веселка», насолодитися витворами майстрів та взяти участь в цікавих майстер-класах

26 червня на території Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні відбувся регіональний фестиваль «Феєрія гончарства», повідомляє веб-портал Полтавської ОДА.

Учасників фестивалю вітали заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко та перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко.

На фестивалі представили виставку художньої кераміки, роботи керамістів, художників, працював міні-ярмарок «Гончарська веселка», проводили майстер-класи з приготування страв української кухні: качаної каші, борщу та вареників. І, звісно, усі охочі могли взяти урок гончарської майстерності в гончарів з Полтавської, Дніпропетровської, Київської та Черкаської областей. На фестиваль приїхала й відома художниця-керамістка, українка за походженням, Наталка Кормелюк із США.

Під час заходу відбулася презентація мистецьких проєктів учасників Кераморезиденції-2021 та учнів і майстрів Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному».

- Традиційно у музеї проводили фестивалі, починаючи із 1988 року. Спочатку вони були місцевого значення, потім регіонального, а з 2009 року – набули статусу національного, – сказав генеральний директор Національного музею-заповідника Олесь Пошивайло. – Мета заходу – популяризація українського гончарства. Ми робимо все для того, щоб популяризувати колекцію музеїв, які налічують більше 60 000 одиниць збережень – це найбільша колекція кераміки в Україні.

Фестиваль провели за підтримки облдержадміністрації, Департаменту культури та туризму ОДА, облради.