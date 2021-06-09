У Кам'яних Потоках не змогли провести сесію Кременчуцької районної ради (доповнено)

Сьогодні, 10:53 Переглядів: 1 799 Коментарів: 1

9 червня у клубі в Кам'яних Потоках вчергове намагалися провести позачергову сесію Кременчуцької районної ради. Це вже третя спроба - до цього збирались у Кременчуці і Полтаві. Сесія призначена на 14.00, але вже зараз у клубі, де проходять збори мешканців громади, на яких обговорюється майбутнє медицини регіону, гаряче.

Нагадаємо, що 2 червня у Кременчуці намагалися провести позачергову сесію Кременчуцької районної ради, проте зібрання переросло у сутичку. 3-го червня ситуація повторилася у Полтаві. Серед іншого депутати планували розглянути питання відставки голови райради Антона Самаркіна.



Після того, як присутні у залі освистали «слугу народу» нардепа Мовчана, який приїхав на зібрання підтримати партію «За майбутнє!», та голову райради Антона Самаркіна, депутати покинули зал. Збори громади закінчились. Сесія знову не відбулася.

Судячи з розмов депутатів райради, позачергова сесія Кременчуцької райради може не відбутися взагалі. Частина депутатів від «Рідного міста» більше не готова голосувати за відставку Самаркіна і перестала виходити на зв’язок.