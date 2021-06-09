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Ніяких подовжених вихідних: Уряд планує заборонити перенесення свят

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 220 Коментарів: 3

 

Постанову законопроєкту вже зареєстрували в парламенті

3-го червня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про внесення змін до Трудового кодексу з метою заборони переносу святкових днів, що припадають на вихідні, на робочий день.

У пояснювальній записці до законопроєкту значиться, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці українців і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу країни.

Автори документу наголошують, що практика перенесення вихідних є суто радянською, а у більшості європейських країни її немає.

Профільний комітет Верховної Ради посилається на «численні дослідження науковців» про те, що навіть після двох вихідних поспіль продуктивність праці людини знижується. На думку нардепів, після трьох вихідних вона буде ще нижчою.

Проте, Міністерство розвитку економіки не підтримало законопроєкт, а Міністерство юстиції, спільний представницький орган роботодавців і головне науково-експертне управління апарату ВРУ мають до нього зауваження.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: свята календар перенесення свят
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Коментарі: 3

543
shtai:
Сьогодні, 10:50

А ще в країнах світу практикують зменшення кількості робочих днів у тижні і скорочення робочого часу в добі без зменшення заробітної плати. І це за дослідженнями позитивно впливає на мотивацію і продуктивність працівників.


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GAndy:
Сьогодні, 12:41

Та шо ви стогнете. Невже встигли звикнути, що ви люди? Працювать! Залізний занавіс, щоб нікуди не поділись з заводів бєні. Вихідний захотіли? Може вам ще й субсидію? Ви ж гречку на виборах вже отримали, тепер розраховуйтесь. На жаль і я з вами. "#Затонепарашенко". Ну-ну.


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antikola:
Сьогодні, 12:49

Рабы должны работать, а не думать по выходным, почему выбрали клоунов и зажили еще хуже чем при барыге!


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