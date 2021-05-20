Паломницького центру для хасидів в Кременчуці не буде: обійдуться лише меморіальним комплексом

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 854 Коментарів: 2

Під час засідання депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торгівельного обслуговування та регуляторної політики на чолі з Денисом Терещенком 20 травня стало відомо, що хасиди не стануть будувати в Кременчуці паломницький центр. Про таке депутатам доповіла начальниця Управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко.









Пані Волощенко розповіла, що Управління отримало заяву від благодійної організації «Бейт Ахаїм», у якій вони відмовились від зведення паломницького центру. Натомість займуться благоустроєм території кладовища і побудують меморіальний комплекс.





Денис Тересщенко зітхнув з полегшенням і прокоментував:





- Оксана Григорівна, Ви сьогодні - найголовніша персона в Кременчуці! Адже під час першого розгляду цього питання ми наполягали на тому, щоб паломницький центр не будувався. Тому я з радістю повідомляю громаду, що здоровий ґлузд переміг!





Проте, історія із забудовою мікрорайону «Озерний» на цьому не завершується: управління Кременчуцької єпархії УПЦ (МП) все ще має намір відновити культову споруду на території кладовища, і детальний план щодо цієї ділянки наразі розробляється.