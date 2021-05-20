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Паломницького центру для хасидів в Кременчуці не буде: обійдуться лише меморіальним комплексом

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 854 Коментарів: 2

 

Натомість розроблять детальний план території щодо відновлення церкви Московського патріархату

Під час засідання депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торгівельного обслуговування та регуляторної політики на чолі з Денисом Терещенком 20 травня стало відомо, що хасиди не стануть будувати в Кременчуці паломницький центр. Про таке депутатам доповіла начальниця Управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко.


Як кременчужани ставляться до ідеї створення меморіального комплексу на артскладах


Пані Волощенко розповіла, що Управління отримало заяву від благодійної організації «Бейт Ахаїм», у якій вони відмовились від зведення паломницького центру. Натомість займуться благоустроєм території кладовища і побудують меморіальний комплекс.


Денис Тересщенко зітхнув з полегшенням і прокоментував:


- Оксана Григорівна, Ви сьогодні - найголовніша персона в Кременчуці! Адже під час першого розгляду цього питання ми наполягали на тому, щоб паломницький центр не будувався. Тому я з радістю повідомляю громаду, що здоровий ґлузд переміг!


Проте, історія із забудовою мікрорайону «Озерний» на цьому не завершується: управління Кременчуцької єпархії УПЦ (МП) все ще має намір відновити культову споруду на території кладовища, і детальний план щодо цієї ділянки наразі розробляється.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Озерний хасиди меморіальний комплекс паломницький центр УПЦ (МП)
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Коментарі: 2

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Mazepa:
Сьогодні, 15:11

...управління Кременчуцької єпархії УПЦ (МП) все ще має намір відновити на культову споруду на території кладовища...


Чергову скарбничку хочуть побудувати? А пики не тріснуть у цих нероб попівського роду, підданих московського улусу?


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Kremen.Club:
Сьогодні, 15:51

АТО-шники могут выдыхать. Паломнического центра на Озерном не будет. Коммуникаций тоже.


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