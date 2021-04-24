Цены - как в Европе: стоимость продуктов на кременчугских полках близка к европейской

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1 646

Наши яйца “фаберже” стоят, как в Чехии и Польше, а мясо иногда дороже, чем у западных соседок

Растущие цены стали шоком для многих кременчужан, особенно накануне приближающейся Пасхи, когда за "битву на яйцах" придется выложить чуть ли не 40 гривень за десяток.





- Еще немного и на растительное масло и яйца я буду смотреть как на музейные экспонаты. Цены растут практически каждый день, – сетует кременчужанка Лилия. – Вроде там на гривню дороже, там на 5. И в итоге, потратив 500 гривень, выходишь практически с пустой сумкой. Если берёшь крупы, сахар, подсолнечное масло и молочку, сразу же улетает 300-400 грн. Это если не покупать мясо.





Молочные продукты и фрукты у нас в семье ест только ребёнок. К яйцам по цене 32 грн десяток страшно подходить. Это "фаберже".





По подсчетам Института аграрной экономики, стоимость пасхальной корзины в Украине на начало апреля составляет 780 гривень. И это на 25% дороже, чем в прошлом году. Даже за домашнюю паску придется выложить около 120 гривень за кг, а магазинная выпечка выйдет ещё дороже.





В институте подсчитали, что пасхальные праздники выльются в 7% от среднемесячной заработной платы или 20-22 % средней пенсии.





Сюрпризом для всех стали яйца, которые приближаются к 40 гривням за десяток. А это на 90% выше, чем в прошлом году. Рекордсменами по росту цен стали масло, сахар и яйца. Средняя цена масла в январе была около 30 грн за пачку, а на начало марта - уже под 50 грн. Сахар в среднем стоил 13 гривень, а на начало марта - более 20 грн за кило.









На сайте АТБ даже появилось сообщение, что они вынуждены поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Причинами называют отпускные цены поставщиков не только для торговой сети, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. Борщевой набор (картофель, капуста, лук, морковка) подорожал на 35-128%. Сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука – 5%, яйца – 6%. Поднятие стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на импортные составляющие себестоимости товара (связано с девальвацией гривни). Хотя в обменниках все те же 28 грн за доллар.







Дешеветь не собирается



Почему так дорого? Власти кивают на ситуацию на рынках сезонных продуктов, нефтепродуктов, на растущие цены на мировых рынках. Мол, в мире наблюдается рост цен на продукты питания, и Украина не исключение. Также говорят о том, что причиной высоких цен стали низкие прошлогодние урожаи в Украине и в мире, а ещё - повышение зарплаты (вы его заметили)?





Официально говорят: по данным Минэкономики, за февраль оборот розничной торговли в Украине вырос на 5,6%, что свидетельствует об улучшении потребительских настроений населения.





"Кроме того, несмотря на коронакризис, в 2020 году увеличивались доходы украинцев, что также влияет на рост цен. Способствовало этому и существенное повышение минимальной зарплаты", - цитируют всеукраинское издание чиновников.









По данным украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, продукты в Украине сейчас стоят дороже, чем в Польше. И наши цены можно приравнять к стоимости продуктов в немецких супермаркетах-дискаунтерах. По данным Нацбанка, ближайшие пару месяцев цены будут только расти. Обещают, что ситуация начнет меняться только после получения следующего урожая. То есть раньше второго полугодия 2021 года лучше не станет.





Мы поинтересовались, насколько поднялись цены на продукты в других странах, особенно в "европейках". Наши собеседники особого подорожания не заметили. Говорят, что цены растут понемногу постоянно. Но резкого скачка пока не видят.









Что продукты стоят у них



Мы попросили друзей-приятелей из Польши, Германии и Чехии - стран, где "осело" больше всего наших, поделиться ценниками с супермаркетов. Некоторые цены взяли сами из каталогов европейских супермаркетов, которые размещены на официальных сайтах. В основном мониторили дискаунтеры, которые сопоставимы с нашими "Маркетами" или АТБ.







Чехия





Кременчужанин Алексей учится в Праге на экономиста. Основываясь на так называемой украинской потребительской корзине (в которую заложили продуктов "кот наплакал"), он сделал приблизительный подсчёт, во сколько она обошлась бы в Чехии.





По подсчетам, сумма затрат за год на питание одного человека трудоспособного возраста получилась около 46 тыс грн. Это означает, что траты на продукты согласно с потребительской украинской корзиной в 1 месяц - около 3400 грн. Минимальная зарплата в Чехии порядка 20 тыс грн, а средняя зарплата - 47 тыс грн. То есть украинская корзина обходится в 17,3 % от минимальной зарплаты работающего чеха. И только 7,2% от средней зарплаты в Чешской республике. Сравним с украинскими реалиями: в Украине минималка 6 тыс грн, а средняя зарплата по Полтавской области - порядка 11 тыс грн. По статистике, доля продовольствия в корзине украинца - около 40%.







Польша



Так, средняя зарплата в польском городке Czestochowa в среднем 4222,51 злотых. Это приблизительно 31 тыс грн. А теперь смотрим их цены. Стоимость предпасхальных яиц оказалась почти как у нас. Разница в спагетти всего 2 грн. Польская морковь в 3 раза дороже украинской, помидоры выше в цене на 25 грн. А вот яблоки по цене почти одинаковы. Хлеб стоит почти столько же. Курица – 60 грн за килограмм. Дешевле оказались йогурты, сливочное и растительное масло. Больше всего порадовала куриная четверть: по акции супермаркет предлагал её по 20 гривень (у нас 57 - 59 грн) за кило.







Германия



Кременчужанка Марина говорит, что в месяц на питание уходит порядка 180 евро на человека. Это приблизительно десятая часть от средней немецкой зарплаты в 2 тыс евро.





– Это зависит от того, кто как пытается. Мы с мужем питаемся хорошо. Есть знакомые, которые тратят на продукты меньше. Есть, которые, наоборот, тратят больше и не смотрят на ценники, покупают отборное мясо. Мы ищем акционные предложения: чтобы купить говядину по 8 евро за килограмм. А его нужно ждать. Потому как без акции она будет стоить все 17-20 евро. Сами немцы часто питаются в ресторанах. Они не любят готовить после работы. Поэтому везде, на каждом углу кафешки. В этом случае на питание уходит ещё больше. В среднем цены на продукты постоянно растут. Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, то они значительно изменились.









Марина поделилась с нами снимками, сделанным в супермаркетах-дискаунтерах. В них продукты покупают в основном семьи с низким доходом или большие семьи.

Немецкие цены на некоторые продукты немного пугают. Но это до тех пор, пока не вспомнишь о соотношении кременчугских и немецких заплат.





Яйца в Германии стоят пока что в 2 раза дороже, чем у нас. А вот растительное масло обходится всего на 10 грн дороже. Сливочное масло, молочка приблизительно в тех же пределах. Цены на овощи/фрукты, наоборот, даже дешевле или близки к нашим. Куриная четверть обходится немцам по акции в 87 гривень в супермаркете-дискаунтере. Говядина будет стоить дороже нашей.







Кто больше тратит на еду



По итогам международного исследования есть две новости: хорошая и плохая.





Хорошая новость заключается в том, что самый большой рост минималки за минувший год был зафиксирован в Украине: с 1 января 2021 года "чистая" минимальная зарплата выросла на 27% по сравнению с прошлым годом (4830 грн против 3802 грн.). Это уверенное первое место среди 56 стран.





А плохая новость состоит в том, что даже после этой "победы" украинская минималка остается одной из самых низких в мире (171 доллар). Неудивительно, что и по соотношению стоимости продуктов к зарплате мы "пасем задних": минимальный набор продуктов составляет 35,7% минимальной зарплаты, что является одним из худших показателей в мире. Недаром украинские экономисты не первый год говорят о такой черте сегодняшней украинской действительности, как "трудовая бедность": то есть у нас на грани нищеты находятся не только пенсионеры и безработные, но и те, кто работает.









Что касается других стран, то, согласно расчетам Picodi, лучше всех устроились жители Великобритании, Австралии и Ирландии, где работающие, получающие самые низкие (естественно, для этих стран) зарплаты, тратят на тот же продуктовый набор всего 7-7,6% доходов.





Украина расположилась на 40-м месте из 56. Ниже нас оказались полтора десятка стран, а ситуация в Узбекистане и Нигерии вообще уникальна: здесь стоимость бюджетного набора из 8 продуктов превышает местную минималку.









Затраты на продукты в разных странах по отношению к минимальной зарплате:​