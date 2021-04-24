Станом на 24 квітня на Полтавщині виявили 641 новий випадок COVID-19

Усього в Україні за добу хворобу виявили у 12711 людей
Вранці 24 квітня МОЗ України повідомило, що за минулу добу в країні зафіксували 12 711 нових випадків корона вірусної хвороби. Зокрема, захворіло 532 дитини і 230 працівників медичної галузі.
У шпиталі потрапило 3508 осіб.
За той же період одужало 13 687 людей.
Нажаль, 392 людини померло.
На Полтавщині протягом останньої доби коронавірус виявили у 641 особи. Кількість пацієнтів, що одужали – 481. Продовжують лікування 9647 мешканців області.
Зареєстровано 14 летальних випадків: 4 у Кременчуці, 2 у Лубенському районі, 2 в Лубнах, по одному у Полтаві, Глобинському, Зіньківському, Карлівському, Полтавському та Шишацькому районах.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 25532 (+151);
- Кременчук – 8213 (+89);
- Полтавський район – 3418 (+41);
- Горішні Плавні – 3207 (+41);
- Миргород – 2658 (+26);
- Лубни – 2308 (+2);
- Лохвицький район – 2045 (+39);
- Карлівський район – 1562 (+23);
- Зіньківський район – 1544 (+6);
- Глобинський район – 1204 (+2);
- Пирятинський район – 1190 (+16);
- Гадяч – 1052 (+21);
- Шишацький район – 1044 (+9);
- Новосанжарський район – 1025 (+9);
- Кременчуцький район – 1023 (+9);
- Котелевський район – 1018;
- Диканський район – 1013 (+3);
- Хорольський район – 951 (+9);
- Решетилівський район – 948 (+10);
- Миргородський район – 931 (+7);
- Кобеляцький район – 916 (+33)
- Машівський район – 838 (+6);
- Гадяцький район – 782 (+27);
- Чутівський район – 713 (+22);
- Оржицький район – 697 (+2);
- Великобагачанський район – 686 (+4);
- Лубенський район – 652 (+1);
- Козельщинський район – 579 (+11);
- Семенівський район – 556 (+2);
- Гребінківський район – 522 (+19);
- Чорнухинський район – 302 (+1).
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 50,7%.