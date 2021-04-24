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Станом на 24 квітня на Полтавщині виявили 641 новий випадок COVID-19

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Усього в Україні за добу хворобу виявили у 12711 людей

Вранці 24 квітня МОЗ України повідомило, що за минулу добу в країні зафіксували 12 711 нових випадків корона вірусної хвороби. Зокрема, захворіло 532 дитини і 230 працівників медичної галузі.


У шпиталі потрапило 3508 осіб.


За той же період одужало 13 687 людей.


Нажаль, 392 людини померло.


 


На Полтавщині протягом останньої доби коронавірус виявили у 641 особи. Кількість пацієнтів, що одужали – 481. Продовжують лікування 9647 мешканців області.


Зареєстровано 14 летальних випадків: 4 у Кременчуці, 2 у Лубенському районі, 2 в Лубнах, по одному у Полтаві, Глобинському, Зіньківському, Карлівському, Полтавському та Шишацькому районах.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 25532 (+151);
  • Кременчук – 8213 (+89);
  • Полтавський район – 3418 (+41);
  • Горішні Плавні – 3207 (+41);
  • Миргород – 2658 (+26);
  • Лубни – 2308 (+2);
  • Лохвицький район – 2045 (+39);
  • Карлівський район – 1562 (+23);
  • Зіньківський район – 1544 (+6);
  • Глобинський район – 1204 (+2);
  • Пирятинський район – 1190 (+16);
  • Гадяч – 1052 (+21);
  • Шишацький район – 1044 (+9);
  • Новосанжарський район – 1025 (+9);
  • Кременчуцький район – 1023 (+9);
  • Котелевський район – 1018;
  • Диканський район – 1013 (+3);
  • Хорольський район – 951 (+9);
  • Решетилівський район – 948 (+10);
  • Миргородський район – 931 (+7);
  • Кобеляцький район – 916 (+33)
  • Машівський район – 838 (+6);
  • Гадяцький район – 782 (+27);
  • Чутівський район – 713 (+22);
  • Оржицький район – 697 (+2);
  • Великобагачанський район – 686 (+4);
  • Лубенський район – 652 (+1);
  • Козельщинський район – 579 (+11);
  • Семенівський район – 556 (+2);
  • Гребінківський район – 522 (+19);
  • Чорнухинський район – 302 (+1).


Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 50,7%.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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