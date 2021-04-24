Станом на 24 квітня на Полтавщині виявили 641 новий випадок COVID-19

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Усього в Україні за добу хворобу виявили у 12711 людей

Вранці 24 квітня МОЗ України повідомило, що за минулу добу в країні зафіксували 12 711 нових випадків корона вірусної хвороби. Зокрема, захворіло 532 дитини і 230 працівників медичної галузі.





У шпиталі потрапило 3508 осіб.





За той же період одужало 13 687 людей.





Нажаль, 392 людини померло.









На Полтавщині протягом останньої доби коронавірус виявили у 641 особи. Кількість пацієнтів, що одужали – 481. Продовжують лікування 9647 мешканців області.





Зареєстровано 14 летальних випадків: 4 у Кременчуці, 2 у Лубенському районі, 2 в Лубнах, по одному у Полтаві, Глобинському, Зіньківському, Карлівському, Полтавському та Шишацькому районах.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 25532 (+151);

Кременчук – 8213 (+89) ;

; Полтавський район – 3418 (+41);

Горішні Плавні – 3207 (+41);

Миргород – 2658 (+26);

Лубни – 2308 (+2);

Лохвицький район – 2045 (+39);

Карлівський район – 1562 (+23);

Зіньківський район – 1544 (+6);

Глобинський район – 1204 (+2);

Пирятинський район – 1190 (+16);

Гадяч – 1052 (+21);

Шишацький район – 1044 (+9);

Новосанжарський район – 1025 (+9);

Кременчуцький район – 1023 (+9);

(+9); Котелевський район – 1018;

Диканський район – 1013 (+3);

Хорольський район – 951 (+9);

Решетилівський район – 948 (+10);

Миргородський район – 931 (+7);

Кобеляцький район – 916 (+33)

Машівський район – 838 (+6);

Гадяцький район – 782 (+27);

Чутівський район – 713 (+22);

Оржицький район – 697 (+2);

Великобагачанський район – 686 (+4);

Лубенський район – 652 (+1);

Козельщинський район – 579 (+11);

Семенівський район – 556 (+2);

Гребінківський район – 522 (+19);

Чорнухинський район – 302 (+1).





Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 50,7%.