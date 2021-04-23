На Великій набережній — великий потоп у під'їзді: комунальники ремонтували дах...

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 1 575 Коментарів: 2

На вулиці Великій набережній — великий потоп у під'їзді після зливи. Читач, який надіслав відео до редакції, розповів що компанія «Місто для людей. Кременчук» сьогодні ремонтувала дах.











У самій компанії кажуть, що роботи виконували підрядники. На даний час керівництво компанії на місці розбирається із великим потопом. Чи будуть компенсовані збитки людям? Відповіді на це питання ми очікуємо від керівника компанії Сергія Зінченка.



Нагадаємо, у подібних ситуаціях споживачі повинні вимагати, щоб управитель житла склав акт залиття. Це передбачено Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Форму акту залиття шукайте тут: це додаток 4 Правил.







