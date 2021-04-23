Кременчук, Відеоколекція

На Великій набережній — великий потоп у під'їзді: комунальники ремонтували дах...

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 1 575 Коментарів: 2

Відео до редакції надіслала читачка Наталія

На вулиці Великій набережній — великий потоп у під'їзді після зливи. Читач, який надіслав відео до редакції, розповів що компанія «Місто для людей. Кременчук» сьогодні ремонтувала дах.


Вас затопили? Документуйте все!



У самій компанії кажуть, що роботи виконували підрядники. На даний час керівництво компанії на місці розбирається із великим потопом. Чи будуть компенсовані збитки людям? Відповіді на це питання ми очікуємо від керівника компанії Сергія Зінченка.


Нагадаємо, у подібних ситуаціях споживачі повинні вимагати, щоб управитель житла склав акт залиття. Це передбачено Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Форму акту залиття шукайте тут: це додаток 4 Правил



3
Автор: Татьяна Донченко Джерело відео: читачка Наталія
Теги: потоп Місто для людей
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

48
aleks:
Сьогодні, 16:00

у моей бабушки такое было. не в этом городе. ничего добровольно компенсировать КП не стало, только через суд. так что всем жильцам советую делать фото и видео фиксацию для будущих судов. и удачи вам. 
ну а прошлая статья - это по сути руководство, что нужно делать.


9 0
290
JJAbrams:
Сьогодні, 16:04

оце так халепа для людей, управляюча компанію коли приймала роботи підрядника не перевірила якість виконаних робіт?


6 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх