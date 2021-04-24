У Кременчуці встановлять другий стаціонарний пост, щоб міряти забруднення повітря

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 341

Кременчук отримав 600 тисяч гривень з обласного бюджету на природоохоронні заходи - систему моніторингу атмосферного повітря. Виконком 23 квітня вніс відповідні зміни до показників міського бюджету. Область виділила місту гроші як переможцю обласного конкурсу проєктів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області у 2020 році. За умовами співфінансування, ще 600 тисяч гривень на систему моніторингу атмосферного повітря піде з міського бюджету.





- Ми будемо ставити другий стаціонарний пост у Кременчуці, - розповів про майбутнє використання коштів Олексій Федюн, керівник відділу екобезпеки виконкому на засіданні бюджетної депутатської комісії.





За його словами, пост, де забиратимуть проби повітря, встановлять в межах Молодіжного. На роботи оголосять тендер.



До речі, один муніципальний пост на Молодіжному вже є: у районі Північного промислового вузла, де розташовані найбільші потенційні забруднювачі: «Укртатанафта», КремТЕЦ, завод технічного вуглецю.



У цілому система моніторингу передбачає чотири пости. Крім тих, що на Молодіжному, ще один у центрі міста та один у Крюкові (у районі промислових підприємств). Але це справа майбутніх років. Усі пости розташують там, де рекомендували науковці — фахівці Кременчуцького національного університету імені Остроградського та Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва.



Як розповів Олексій Федюн, зараз існуючий пост робить не лише заміри, але й відеофіксацію стаціонарних джерел викиду.





- Підприємства почали дотримуватися режимів, розуміючи, що вони під постійним контролем. Зниження антропогенного навантаження на довкілля є суттєвим, - резюмував Олексій Федюн.



Відповідаючи на запитання депутатів, він сказав, що останнім часом не фіксується перевищень ГДК (гранично допустимих концентрацій) забруднювачів у повітрі. Усі викиди підприємств у межах норм, передбачених дозволами.



Крім цього, поінформував він, у місті працює автоматизована система оповіщення про несприятливі метеорологічні умови. Кременчуцька ТЕЦ у такі моменти переходить з мазуту винятково на газ.