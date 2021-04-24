Кременчук, Культура

У ЦНАПі триває виставка фей

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 382

 

Роботи можуть оглянути всі охочі

У Кременчуцькому ЦНАПі триває виставка художніх робіт «Весняний настрій», на яких зображені феї. 


Чи ви бачили фей? Таких милих, добрих, невагомих створінь, які вміють творити чудеса? Друзі, побачити їх такими, як бачать їх діти – учасники зразкового художнього колективу з образотворчого мистецтва «Барви» (керівник гуртка Тетяна Каратаєва) можна у головному офісі Кременчуцького ЦНАП! Нині до вашої уваги оновлена виставка дитячих художніх робіт «Весняний настрій». Заряджайтеся позитивом!, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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