У ЦНАПі триває виставка фей

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 382

У Кременчуцькому ЦНАПі триває виставка художніх робіт «Весняний настрій», на яких зображені феї.





Чи ви бачили фей? Таких милих, добрих, невагомих створінь, які вміють творити чудеса? Друзі, побачити їх такими, як бачать їх діти – учасники зразкового художнього колективу з образотворчого мистецтва «Барви» (керівник гуртка Тетяна Каратаєва) можна у головному офісі Кременчуцького ЦНАП! Нині до вашої уваги оновлена виставка дитячих художніх робіт «Весняний настрій». Заряджайтеся позитивом!, - йдеться у повідомленні.