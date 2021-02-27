Олія подорожчає ще на 15%, але у квітні ціна почне падати — прогноз від виробника

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 653

На полицях магазині олія найближчим часом подорожчає ще до 15%, але у квітні ціна має піти вниз. Таким прогнозом з «Телеграфом» поділився Максим Король, перший заступник генерального директора компанії «Віктор і К», що у Власівці під Кременчуком (торгова марка «Королівський смак»).



Ми запитали у керівника підприємства, що виробляє олію, про причини стрімкого зростання ціни (днями цю тему активно обговорювали кременчужани). Головна причина, яку назвав Максим Король — це дефіцит насіння соняшника в Україні.







- Це загальна тенденція — як українська, так і світова, - прокоментував Максим Король зростання цін на олію. - Чому? Сезон 2020-2021 дуже сильно підпалив (посухою — ред.) врожай соняшника, і його врожайність була дуже низькою. В Україні на сьогодні дуже велика потужність переробки соняшника — 20 мільйонів тонн. А врожай склав усього 14 мільйонів тонн. Серйозний дисбаланс. Плюс багато соняшникового насіння наша країна дозволяє експортувати без мита. Основні трейдери експортують сировину. Відповідно, у країні соняшникового насіння залишилося дуже мало, великий дефіцит. Це перший фактор. Другий фактор — те, що залишилося, фермери не продають, тому що бачать: йде зростання ціни. Відповідно, нагнітають ринок: надувають мильну бульбашку, яка з квітня, я думаю, може луснути. Але поки що зберігається тенденція активного зростання. І те, що ми бачимо зараз — ще не кінцеве зростання ціни. Йде ще одне подорожчання олії до 15% у дистриб'юторів. Адже насіння дорожчає кожен тиждень, і вусі виробники олії піднімають на неї ціну, щоб купити сировину і працювати.



- Ви кажете, що у квітні мильна бульбашка лусне, що ви мали на увазі? Чи слід очікувати падіння ціни на олію?



- Так, падіння ціни. Можу назвати цифри: був сезон 2008-2009 років, коли ціна максимально зростала з серпня по квітень, і ціна на олію сягнула $1800 за тонну. Зараз за тонну - $1500, дуже схожий сезон. І тоді у квітні ціна впала на $1000. Чому? Є Бразилія, Аргентина — і від того, який урожай соняшника зберуть вони, дуже залежатиме ціна у світі та й в Україні. Бо якщо там буде добрий врожай, сировину можна імпортувати звідти. Але поки що виробники залишаються заручниками ситуації: експортери продають соняшник за кордон, фермери не продають в Україні при поганій врожайності. Ось три фактори, які так негативно вплинули на ціну.