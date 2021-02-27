Кременчужан запрошують на навчання у військовий коледж сержантського складу

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 383

Військовий коледж сержантського складу здійснює освітню діяльність з підготовки професійного сержантського складу середнього та вищого рівня для потреб Збройних Сил України

Кременчужан запрошують поповнити лави сержантів, адже сержант - це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира! Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Військові коледжі сержантського складу здійснюють підготовку військовослужбовців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з терміном навчання 2,5 роки та проводить курси підвищення кваліфікації сержантського складу.



Основними завданнями Військового коледжу сержантського складу є:

підготовка курсантів до військово-професійної діяльності в Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, системи стандартів вищої освіти;

впровадження освітньої діяльності з підготовки військових фахівців, яка включає навчальну, виховну, методичну і культурну діяльність;

забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з неповною вищою освітою;

забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, військову справу;

формування соціально зрілої, творчої особистості;

виховання морально, психічно і фізично здорового покоління свідомих громадян Української держави;

виконання моральних норм і загальновизнаних принципів міжнародного права;

формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до військово-професійної діяльності на основі розвинутих професійно-важливих якостей, відповідальності за свою роботу перед суспільством, державою і людством;

забезпечення високих етичних норм у стосунках між військовослужбовцями, викладачами та курсантами, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги;

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

військово-патріотична та культурно-просвітницька діяльність.



Військовий коледж сержантського складу здійснює освітню діяльність з підготовки професійного сержантського складу середнього та вищого рівня для потреб Збройних Сил України.