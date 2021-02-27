Перша п’ятирічка: патрульна поліція відзначила свій ювілей

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 377

Зараз в патрульній поліції працює 341 поліцейський. З них 70 представниць прекрасної статі























































































































































































Фото: Артем Коваленко

Нова форма, біленькі Toyota Prius, яскраві селфі в соцмережах – 5 років тому 249 хлопців та дівчат присягнули вірно служити українському народові в Кременчуці.





З лютого 2018 року батальйон патрульної поліції розширив свою територію обслуговування та почав патрулювання на автомобільній дорозі державного значення Полтава – Олександрія, з червня 2019 запустили перший велопатруль.





За 5 років патрульні опрацювали 279560 викликів, склали понад 177152 адміністративні матеріали, виявили понад 3950 водіїв у стані сп’яніння, розкрили 5433 злочини, виявили 1066 випадків зберігання наркотичних речовин, 494 осіб, які перебували у розшуку, 383 одиниць зброї та боєприпасів і, найголовніше, врятували понад 45 людських життів.





Саме патрульні першими прибувають на допомогу тим, хто її потребує, забезпечують спокій на вулицях міста, контролюють безпеку дорожнього руху.





26 лютого захід у Міському палаці культури розпочали з гімну України та хвилини мовчання на знак вшанування пам'яті загиблих у зоні АТО земляків.





Привітати поліцейських та вручити грамоти від мера міста прийшов перший заступник міського голови голови Володимир Пилипенко.





Начальник Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, полковник поліції Іван Жук, подякував за співпрацю і привітав з річницею весь особовий склад:





- Дякую за тісну, продуктивну співпрацю з Кременчуцьким районним управлінням в забезпеченні правопорядку та безпеки на дорогах нашого міста. Хай здійсниться все заплановане, а робота приносить виключно задоволення. Бажаю завжди повертатися додому цілими та неушкодженими. Нехай дома завжди на вас чекають найрідніші люди. Родинного благополуччя вам, наснаги та незмінного прагнення робити наше місто безпечним.



Приєднався до привітань заступник начальника ВЗНС Кременчуцького МРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, підполковник служби цивільного захисту Дмитро Вітко:





- Щиро вітаю вас від себе особисто та від особового складу міста Кременчука з п’ятою річницею створення служби. Хочу побажати в цей нелегкий час міцного здоров’я, наснаги, терпіння, сімейного благополуччя. Нехай вам завжди щастить.



З ювілеєм своїх підлеглих привітав та подякував за службу начальник патрульній поліції Кременчука Олександр Борзенко:





– Ця подія – перший крок на нашому шляху. У нас дуже амбітні плани, дуже великі цілі. Найважливіше, дуже правильні пріоритети. Ми будемо рухатися далі, розвиватися, працювати над помилками і йти тільки вперед. Всім дякую. Всіх вітаю з п’ятиріччям.



В рамках заходу відбулося нагородження кращих патрульних за вагомий внесок в роботу.





«Кременчуцький ТелеграфЪ» приєднується до привітань. Хоробрим доля допомагає.