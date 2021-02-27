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Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці відбудеться чемпіонат Полтавської області з класичного жиму лежачи

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 222

 Змагання триватимуть протягом дня

28 лютого у Кременчуці відбудеться чемпіонат Полтавської області з класичного жиму лежачи.


Змагання будуть проходити у залі КДЮСШ №2 (вул. Залудяка, 5). Спортсмени змагатимуться з 9 до 16 години. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: жим лежачи
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