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Змагання триватимуть протягом дня
28 лютого у Кременчуці відбудеться чемпіонат Полтавської області з класичного жиму лежачи.
Змагання будуть проходити у залі КДЮСШ №2 (вул. Залудяка, 5). Спортсмени змагатимуться з 9 до 16 години.