В потрібний час у потрібному місці: патрульний зупинив хулігана по гарячих слідах

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 426

Кременчуцький патрульний, повертаючись зі служби, наздогнав чоловіка, який вчиняв, ймовірно, хуліганські дії. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.







Старший лейтенант поліції Владислав Козловський повертався зі служби побачив, як невідомий чоловік вибіг із будівлі АЗК та почав тікати. А в цей час працівник заправки кликав на допомогу. Влад зреагував миттєво: не вагаючись ані секунди, побіг за чоловіком та за кілька хвилин наздогнав його.



На допомогу прибули колеги роти ТОР, які знаходилися поруч. Як виявилось, чоловік сварився з працівником АЗК, вчинив бійку та пошкодив майно.



ТОРівці склали на чоловіка адмінматеріали: протокол за ст. 173 (Хуліганство) КУпАП.