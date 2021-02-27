Community Policing в дії: кременчужани допомогли виявити нетверезу водійку

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На порушницю склали адміністративні матеріали за двома статтями

25 лютого близько 21-ї години, охоронці порядку отримали повідомлення про те, що водій автомобіля ВАЗ порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуваючи у стані сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Вказаний транспортний засіб інспектори помітили на вулиці Троїцькій. За кермом легковика знаходилась 24-річна дівчина. Під час спілкування інспектори дійсно відчули різкий запах алкоголю від кермувальниці.





Алкотестер Драгер показав результат — 2,46 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.





До того ж інспектори з'ясували, що водійка не має права керування транспортним засобом, бо посвідчення водія у неї відсутнє.





Патрульні склали на, ймовірну, порушницю адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.



