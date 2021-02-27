Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Надзвичайні новини

Community Policing в дії: кременчужани допомогли виявити нетверезу водійку

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 369

 

На порушницю склали адміністративні матеріали за двома статтями

25 лютого близько 21-ї години, охоронці порядку отримали повідомлення про те, що водій автомобіля ВАЗ порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуваючи у стані сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


Вказаний транспортний засіб інспектори помітили на вулиці Троїцькій. За кермом легковика знаходилась 24-річна дівчина. Під час спілкування інспектори дійсно відчули різкий запах алкоголю від кермувальниці.


Алкотестер Драгер показав результат — 2,46 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.


До того ж інспектори з'ясували, що водійка не має права керування транспортним засобом, бо посвідчення водія у неї відсутнє.


Патрульні склали на, ймовірну, порушницю адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.


 

4
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх