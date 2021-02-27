151 випадок COVID-19 зафіксували на Полтавщині

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Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 067 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 400 (+42) жителів області, продовжують лікування 2 692 людини, зокрема 119 дітей. Всього зареєстровано 975 летальні випадки, нових – 3 (Полтава; Миргород, Гребінківський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 151.









Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 804 (+39);

Кременчук –5 867 (+12);

Горішні Плавні – 2 311 (+4);

Полтавський район – 1 920 (+13);

Миргород – 1 703;

Лубни – 1 460 (+20);

Лохвицький район – 1 265 (+33);

Зіньківський район – 1047 (+3);

Карлівський район – 948;

Пирятинський район – 811 (+1);

Котелевський район – 790 (+2);

Новосанжарський район – 771 (+1);

Кременчуцький район – 713 (+1);

Глобинський район – 706;

Шишацький район – 643;

Диканський район – 642;

Миргородський район – 636;

Хорольський район – 605;

Кобеляцький район – 578 (+1);

Гадяч – 556 (+1);

Решетилівський район – 551;

Машівський район – 518 (+1);

Чутівський район – 515 (+4);

Семенівський район – 453;

Великобагачанський район – 428 (+3);

Козельщинський район – 358 (+1);

Гадяцький район – 350 (+6);

Лубенський район –338 (+4);

Оржицький район – 289;

Гребінківський район – 260;

Чорнухинський район – 231 (+1).









8172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.





Також за минулу добу

▪️госпіталізовано – 2806 осіб;

▪️виписано з лікарень – 1922 особи;

▪️летальних випадків – 151;

▪️одужало – 4766 осіб;

▪️здійснено тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990);

▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336.





За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 342 016 осіб;

одужало – 1 168 321 особа;

летальних випадків – 25 893;

проведено ПЛР-тестувань – 6 881 688.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 580 випадків;

Вінницька область – 694 випадки;

Волинська область – 182 випадки;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 506 випадків;

Закарпатська область – 621 випадок;

Запорізька область – 166 випадків;

Івано-Франківська область – 892 випадки;

Київська область – 447 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 696 випадки;

Миколаївська область – 219 випадків;

Одеська область – 263 випадки;

Полтавська область – 151 випадкок;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 402 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 272 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 670 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









1713 осіб щеплено від COVID-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні.





Від початку кампанії щеплено 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:





Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область - 74 щеплень;

Дніпропетровська область - 140 щеплень;

Донецька область - 110 щеплень;

Житомирська область — 52 щеплень;

Закарпатська область - 34 щеплень;

Запорізька область - 47 щеплень;

Івано-Франківська область - 20 щеплень;

Київська область — 60 щеплень;

Кіровоградська область - 66 щеплень;

Луганська область - 30 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

м. Київ - 30 щеплень;

Миколаївська область - 170 щеплень;

Одеська область - 70 щеплень;

Полтавська область - 100 щеплень;

Рівненська область - 70 щеплень;

Сумська область - 70 щеплень;

Тернопільська область - 60 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 50 щеплень;

Хмельницька область - 50 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень;

Чернівецька область - 60 щеплень;

Чернігівська область — 60 щеплень.





За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).