151 випадок COVID-19 зафіксували на Полтавщині

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 067 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 400 (+42) жителів області, продовжують лікування 2 692 людини, зокрема 119 дітей. Всього зареєстровано 975 летальні випадки, нових – 3 (Полтава; Миргород, Гребінківський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 151.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 17 804 (+39);
Кременчук –5 867 (+12);
Горішні Плавні – 2 311 (+4);
Полтавський район – 1 920 (+13);
Миргород – 1 703;
Лубни – 1 460 (+20);
Лохвицький район – 1 265 (+33);
Зіньківський район – 1047 (+3);
Карлівський район – 948;
Пирятинський район – 811 (+1);
Котелевський район – 790 (+2);
Новосанжарський район – 771 (+1);
Кременчуцький район – 713 (+1);
Глобинський район – 706;
Шишацький район – 643;
Диканський район – 642;
Миргородський район – 636;
Хорольський район – 605;
Кобеляцький район – 578 (+1);
Гадяч – 556 (+1);
Решетилівський район – 551;
Машівський район – 518 (+1);
Чутівський район – 515 (+4);
Семенівський район – 453;
Великобагачанський район – 428 (+3);
Козельщинський район – 358 (+1);
Гадяцький район – 350 (+6);
Лубенський район –338 (+4);
Оржицький район – 289;
Гребінківський район – 260;
Чорнухинський район – 231 (+1).
8172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.
Також за минулу добу
▪️госпіталізовано – 2806 осіб;
▪️виписано з лікарень – 1922 особи;
▪️летальних випадків – 151;
▪️одужало – 4766 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу – 78 040 (зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336.
За весь час пандемії в Україні
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 580 випадків;
Вінницька область – 694 випадки;
Волинська область – 182 випадки;
Дніпропетровська область – 323 випадки;
Донецька область – 167 випадків;
Житомирська область – 506 випадків;
Закарпатська область – 621 випадок;
Запорізька область – 166 випадків;
Івано-Франківська область – 892 випадки;
Київська область – 447 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 696 випадки;
Миколаївська область – 219 випадків;
Одеська область – 263 випадки;
Полтавська область – 151 випадкок;
Рівненська область – 142 випадки;
Сумська область – 120 випадків;
Тернопільська область – 247 випадків;
Харківська область – 402 випадки;
Херсонська область – 43 випадки;
Хмельницька область – 272 випадки;
Черкаська область – 116 випадків;
Чернівецька область – 670 випадків;
Чернігівська область – 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
1713 осіб щеплено від COVID-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні.
Від початку кампанії щеплено 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
Вінницька область — 50 щеплень;
Волинська область - 74 щеплень;
Дніпропетровська область - 140 щеплень;
Донецька область - 110 щеплень;
Житомирська область — 52 щеплень;
Закарпатська область - 34 щеплень;
Запорізька область - 47 щеплень;
Івано-Франківська область - 20 щеплень;
Київська область — 60 щеплень;
Кіровоградська область - 66 щеплень;
Луганська область - 30 щеплень;
Львівська область - 80 щеплень;
м. Київ - 30 щеплень;
Миколаївська область - 170 щеплень;
Одеська область - 70 щеплень;
Полтавська область - 100 щеплень;
Рівненська область - 70 щеплень;
Сумська область - 70 щеплень;
Тернопільська область - 60 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 50 щеплень;
Черкаська область — 100 щеплень;
Чернівецька область - 60 щеплень;
Чернігівська область — 60 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).