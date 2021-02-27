Національна академія внутрішніх справ запрошує кременчужан на навчання

Кременчужан запрошують на навчання до Національної академії внутрішніх справ.
Академія здійснює підготовку працівників органів досудового розслідування, кримінальної поліції, превентивної діяльності, спеціалістів-криміналістів та психологів для підрозділів Національної поліції України й інших центральних органів виконавчої влади.
Детальна інформація щодо вступу до НАВС за телефонами:
+38 (044) 520-06-66
+38 (097) 717-71-36
Email: pryimalna_komisiya@naiau.kiev.ua
Сайт для вступників: http://vstup.naiau.kiev.ua