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Кременчук, Освіта

Національна академія внутрішніх справ запрошує кременчужан на навчання

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 495

 

Кременчужан запрошують на навчання до Національної академії внутрішніх справ.


Академія здійснює підготовку працівників органів досудового розслідування, кримінальної поліції, превентивної діяльності, спеціалістів-криміналістів та психологів для підрозділів Національної поліції України й інших центральних органів виконавчої влади.


Детальна інформація щодо вступу до НАВС за телефонами:

+38 (044) 520-06-66

+38 (097) 717-71-36


Email: pryimalna_komisiya@naiau.kiev.ua


Сайт для вступників: http://vstup.naiau.kiev.ua

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Автор: Альона Душенко
Теги: навчання поліція
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