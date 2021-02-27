Національна академія внутрішніх справ запрошує кременчужан на навчання

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Кременчужан запрошують на навчання до Національної академії внутрішніх справ.





Академія здійснює підготовку працівників органів досудового розслідування, кримінальної поліції, превентивної діяльності, спеціалістів-криміналістів та психологів для підрозділів Національної поліції України й інших центральних органів виконавчої влади.





Детальна інформація щодо вступу до НАВС за телефонами:

+38 (044) 520-06-66

+38 (097) 717-71-36





Email: pryimalna_komisiya@naiau.kiev.ua





Сайт для вступників: http://vstup.naiau.kiev.ua