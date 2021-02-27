Кременчуцьким роботодавцям розкажуть у ZOOM, як оцифрувати трудові книжки

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області першого березня запрошують роботодавців до онлайн-навчання. Вчитимуть на платформі ZOOM оцифровувати трудові книжки.
У рамках семінару розглянуть такі питання:
Як залучитися до ZOOM-конференції
Час: 1 березня 2021, 15-00
Ідентифікатор конференції: 631 803 2054
Код доступу: 2BnCc0
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує паперові трудові книжки. Встановлений п'ятирічний термін переходу на електронні трудові книжки (точніше картки) замість паперових.