Кременчуцьким роботодавцям розкажуть у ZOOM, як оцифрувати трудові книжки

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Cемінар проводять фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області першого березня запрошують роботодавців до онлайн-навчання. Вчитимуть на платформі ZOOM оцифровувати трудові книжки.





У рамках семінару розглянуть такі питання:

Як правильно оцифрувати відомості про трудову діяльність працівників?

Швидкий і сучасний електронний сервіс «пенсійний калькулятор».

Вимоги до стажу в 2021 році та електронний сервіс «Кабінет страхувальника».

Як залучитися до ZOOM-конференції





Час: 1 березня 2021, 15-00

Ідентифікатор конференції: 631 803 2054

Код доступу: 2BnCc0





Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує паперові трудові книжки. Встановлений п'ятирічний термін переходу на електронні трудові книжки (точніше картки) замість паперових.







