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Кременчуцьким роботодавцям розкажуть у ZOOM, як оцифрувати трудові книжки

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 363

 

Cемінар проводять фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області першого березня запрошують роботодавців до онлайн-навчання. Вчитимуть на платформі ZOOM оцифровувати трудові книжки. 


У рамках семінару розглянуть такі питання: 

  • Як правильно оцифрувати відомості про трудову діяльність працівників?
  • Швидкий і сучасний електронний сервіс «пенсійний калькулятор».
  • Вимоги до стажу в 2021 році та електронний сервіс «Кабінет страхувальника».

 

Як залучитися до ZOOM-конференції


Час: 1 березня 2021, 15-00

Ідентифікатор конференції: 631 803 2054

Код доступу: 2BnCc0


Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує паперові трудові книжки. Встановлений п'ятирічний термін переходу на електронні трудові книжки (точніше картки) замість паперових.


Українцям скасували паперові трудові книжки: новий закон


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: трудові книжки Пенсійний фонд навчання пенсії
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