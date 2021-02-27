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Культура, Освіта

На Zoom до Лесі: Максимівський ліцей долучився до міжнародної онлайн-вечірки

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Подія була приурочена до 150-річчя від дня народження поетеси Лесі Українки

В Максимівському ліцеї долучилися до відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Керівник історико-краєзнавчого музею при навчальному закладі Наталя Пилипенко поділилася з журналістами цікавою активністю, що проходила напередодні за участі ліцеїстів.


Виявилося, що у Максимівському ліцеї налагоджена стійка дружба зі школами з усієї України та сусідніх країн. На початку лютого цього року учителька із Київського ліцею №144 ім. Г. Ващенка Оксана Данилова запропонувала провести спільну міжнародну вечірку, приурочену до ювілею від дня народження української поетеси «На Zoom до Лесі» колегам з Максимівки.


Таку ініціативу з ентузіазмом було підтримано та розпочалася активна підготовка. Учні-екскурсоводи музею разом з батьками підготували відеозбірку рецептів улюблених напоїв та смаколиків Лесі Українки. У музеї провели кілька тематичних заходів, до яких долучилися співробітники ліцею та сільської бібліотеки.


Отримані напрацювання були представлені 24 лютого на міжнародній онлайн-вечірці «На Zoom до Лесі», до якої приєдналися учні та учителі з усіх куточку України, а також представники української діаспори у Франції та Латвії.


Яскравим знаком оклику заходу стало долучення відомого ведучого Костянтина Грубича, який розділив прекрасні емоції вечірки з учасниками та представив відео зі свого You-Yube-каналу «Смачна країна», в основу якого були покладені рецепти, зібрані учасниками вечірки.


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Автор: Наталя Пилипенко
Теги: Максимовка лицей Леся Українка онлайн
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