Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

19 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Сьогодні, 19:47 Переглядів: 495

 

В інфекційних шпиталях лікується тридцять два пацієнти

Сьогодні, 26 лютого, у Кременчуці зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли одинадцять жінок віком від 34 до 88 років, сім чоловіків віком від 32 до 66 років та одна дитина віком 6 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнти.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Одужало 14 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5875 випадків. Одужало 5550. Померло 161
 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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