19 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

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Сьогодні, 26 лютого, у Кременчуці зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли одинадцять жінок віком від 34 до 88 років, сім чоловіків віком від 32 до 66 років та одна дитина віком 6 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнти.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужало 14 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5875 випадків. Одужало 5550. Померло 161

