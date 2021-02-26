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Культура

В кінці робочого дня — спитай у Лесі: ворожіння онлайн на поезії Лесі Українки

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 191

 

Перевірте на собі гру-ворожіння «Спитай у Лесі»

З нагоди 150-річчя Лесі Українки, яке відзначити вчора, 25 лютого, на порталі «Жінки: 50%» (Жінки — 50% успіху України) створили інтерактивну гру-ворожіння «Спитай у Лесі».


Можна ввести у рядок запитання — і отримаєш у відповідь цитату з книжки.


«Традиція ворожіння на книжках існує здавна. Ритуал відбувався так: загадували важливе питання, брали з полиці томик поезії та відкривали його навмання. Побутує й інший спосіб: навмання загадували сторінку і рядок», - розповідає медіа про передісторію гри.


Спробуйте — буде цікаво, принаймні згадати вічно живі Лесині вірші. А там, дивись, і затягне у книжку...


«Головне – пам’ятайте: ворожіння на книжках – це не «дорожня карта», а метафора. Відповідь, яку пропонує поетичний текст, часто не є очевидною, потребує глибокого занурення й додаткового тлумачення», - застерігають автори гри.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Леся Українка ювілей онлайнгра
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