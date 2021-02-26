Як у Кременчуці проходила вакцинація від коронавірусу

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Сьогодні, 26 лютого, у Кременчуці отримали щеплення від коронавірусу перші 100 людей – це медики інфекційних шпиталів нашого міста, які працюють з коронавірусними хворими та дали згоду на імунізацію (загалом таких 208 у першій хвилі). Як усе відбувалося, бачив ТЪ. Процедура проходила на базі амбулаторії ЗПСМ №3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, що на вулиці Київській, 14.





Черга на вакцинацію з кременчуцьких медиків



100 доз вакцини Covishield у контейнерах з холодовими елементами привезла мобільна бригада (вона складається з трьох людей – одного сімейного лікаря та двох медсестер) з Полтави. Наразі ця бригада – єдина, яка у Полтавській області має право щепити населення, адже пройшла спеціальне навчання у Києві.







Вакцинувати людей у регіоні почали 25 лютого у Полтаві – за перший день ввели 70 доз, наступний на черзі був Кременчук. За словами сімейного лікаря мобільної бригади із Полтави Анастасії Пишної, у перший день усе пройшло добре, у вакцинованих не було жодної негативної реакції.







Як проходила вакцинація у нашому місті





Медикам перед процедурою провели температурний скринінг – на вході у медзаклад та безпосередньо у кабінеті. Далі кожного зареєстрували, адже звітність про усі проведені щеплення мають занести до реєстру імунізації у системі e-Health.



Після отриманої прививки людина мала ще пів години перебувати в амбулаторії, аби можна було перевірити, як вона себе почуває.





Спеціально для наших читачів ТЪ зафільмував процес вакцинації. На відео Олена Бариба – молодша медична сестра по догляду за людьми, яка працює у реанімації Першої міської лікарні ім. Богаєвського. Жінка розповіла, що в жовтні вже перехворіла на коронавірусну інфекцію.







Коли Кременчук почне вакцинувати населення власними силами



Керівник міського управління охорони здоров’я Максим Середа повідомив, що полтавська мобільна бригада приїде до Кременчука 2 березня:





- Ми чекаємо також на мобільну бригаду ще у вівторок. В понеділок – так планується департаментом охорони здоров'я Полтавської ОДА – вони знову ж таки будуть щепити полтавчан. І у вівторок приїдуть до нас. А потім вже включаємося ми самостійно. У нас будуть сертифікати, ми привеземо вакцину, будемо тут щепити на базі наших пунктів щеплення.



3-го березня кременчуцька бригада з імунізації пройде тренінг у Полтаві та отримає відповідні сертифікати, після чого зможе приступити до роботи. Тоді ж вакцина Covishield надійде у наше місто.



Максим Середа зазначив, що Кременчук подасть заявку до обласного департаменту охорони здоров'я і отримає стільки доз, скільки потрібно для того, щоб здійснити перший етап вакцинації.



Вакцина знаходитиметься у кабінеті для зберігання імунобіологічних препаратів, який розташований в Міській дитячій лікарні (там і зараз зберігається декілька тисяч доз вакцин від інших хвороб).



Коли щеплення від коронавірусу отримають медики з першої хвилі, далі прививатимуть працівників екстреної медичної допомоги, соціальних працівників, людей у віці від 80 років і старших. Прививки робитимуть в окремих кабінетах щеплення у великих амбулаторіях або маніпуляційних кабінетах по графіку у виокремлений час.



ТЪ поцікавився, скільки щеплень за день може виконати одна мобільна бригада. Максим Середа відповів, що на одне щеплення відводиться 5 хвилин, тобто 12 пацієнтів за годину, 8 робочих годин — це 96 пацієнтів (максимум 100) за день за умови регулярного потоку людей.



Поки йтиме перший етап імунізації, навчатимуть учасників додаткових мобільних бригад, які на наступних етапах доєднаються до проведення вакцинації. За прогнозами Максима Середи, перші два етапи триватимуть приблизно два місяці – березень та квітень.