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Кременчук, Полтавщина

Шумозахисні екрани з'являться ще в трьох районах Полтавщини

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 491

 

Служба автомобільних доріг Полтавщини опублікувала місця встановлення

У трьох районах Полтавщини змонтують шумозахисні екрани вздовж дороги Київ-Харків. Це огороджувальні конструкції, які призначені для захисту окремих територій від шуму.


Вздовж дороги буде змонтовано близько 12 тисяч екранів у Лубенському, Миргородському та Полтавському районах, повідомили у Службі автомобільних доріг у Полтавській області.


Такі екрани ― найбільш ефективний метод шумового загородження від автомобільних та залізничних доріг, а також промислових джерел шуму без впливу на саме джерело звуку.


 

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Автор: Альона Душенко
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