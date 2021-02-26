Шумозахисні екрани з'являться ще в трьох районах Полтавщини

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 491

У трьох районах Полтавщини змонтують шумозахисні екрани вздовж дороги Київ-Харків. Це огороджувальні конструкції, які призначені для захисту окремих територій від шуму.





Вздовж дороги буде змонтовано близько 12 тисяч екранів у Лубенському, Миргородському та Полтавському районах, повідомили у Службі автомобільних доріг у Полтавській області.





Такі екрани ― найбільш ефективний метод шумового загородження від автомобільних та залізничних доріг, а також промислових джерел шуму без впливу на саме джерело звуку.



