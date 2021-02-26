На Полтавщині оголосили прийом матеріалів на здобуття Премії обласної ради імені А.С.Макаренка

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Розпочали прийом матеріалів на здобуття Премії Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка у 2021 році. Розмір Премії становить п’ять тисяч гривень у кожній номінації. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.





Премія Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка присуджується педагогічним працівникам, які працюють в освітніх і виховних закладах області та мають вагомі здобутки у навчанні та вихованні дітей і молоді, утвердженні національних та загальнолюдських цінностей, забезпеченні якісної освіти, розробці та впровадженні нових технологій освіти, сучасних методів і методик навчання, створенні методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, поширенні передового педагогічного досвіду серед освітян, керівництві закладами освіти.





Номінації Премії:

Загальноосвітні заклади

Професійно-технічні заклади

Дошкільні заклади

Позашкільні установи.





У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.





Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не може бути присуджена посмертно.

Пропозиції про присудження Премії вносять трудові колективи за місцем роботи претендента.





Кандидатури на здобуття Премії можуть бути підтримані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.