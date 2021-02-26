Результати та анонс матчів з чемпіонату Кременчука з футзалу

У Кременчуці триває чемпіонат та першість Кременчука з футзалу. Матчі проходять в спортивному комплексі Політехнік та Граніт.
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
27.02.2021
|
15:00
|
Динамо –ВПУ-7
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
16:00
|
Оверком – Діліжанс
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
17:00
|
Марсель – Поло
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
18:00
|
ОДЮК – Арсенал
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
19:00
|
Кредмаш – Круть і Ко
|
2 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
28.01.2021
|
11:00
|
FERREXPO – Світловодськ
|
28.01.2021
|
12:00
|
Шраліс – Ягуар
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
13:00
|
ТАС – Адвокат
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
14:00
|
Кремінь – Джей Ті Ай
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
15:00
|
ОДЮК – Круть і Ко
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
16:00
|
Поло – Діліжанс
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
17:00
|
ВПУ-7 – Кредмаш
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
18:00
|
Оверком – Трансгаз
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
19:00
|
Марсель - Арсенал
|
2 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
27.02.2021
|
12:00
|
Фортуна – Маяк-2
|
5 Ліга
|
27.02.2021
|
13:00
|
Зоря – Талант
|
4 Ліга
|
27.02.2021
|
14:00
|
Юність – ПрАТ Кременчукгаз
|
4 Ліга
|
27.02.2021
|
15:00
|
Прорив - Теплоенерго
|
4 Ліга
|
27.02.2021
|
16:00
|
Ізумруд – Кременчук
|
5 Ліга
|
27.02.2021
|
17:00
|
Інтер Авто – Н.Знамянка
|
3 Ліга
|
27.02.2021
|
18:00
|
1-й Віконний – Брест
|
3 Ліга
|
27.02.2021
|
19:00
|
Деївка – Кремінь АТО
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
28.01.2021
|
12:00
|
Локомотив – Стріт
|
3 Ліга
|
28.01.2021
|
13:00
|
Патріот – Світ спорту
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
14:00
|
Правий берег – Пронозівка
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
15:00
|
Рошен – Шершні
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
16:00
|
Олімп – Магія смаку
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
17:00
|
Колос – Чемпіон
|
4 Ліга
|
28.01.2021
|
18:00
|
Мегаспорт - ПП
|
4 Ліга
Дискваліфіковані:
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
20.02.2021
|
Адвокат – Кремінь
(Віхарєв-3, Баронін, Вінніченко, Пятибрат(АГ) – Гонтар, Ульянко)
|
6:2
|
1 Ліга
|
20.02.2021
|
Марсель – Оверком
(Кравчук - Халілов)
|
1:1
|
2 Ліга
|
20.02.2021
|
Динамо – Трансгаз
(Кунєв-2 – Шаповал-3, Герда)
|
2:4
|
2 Ліга
|
20.02.2021
|
ОДЮК – Поло
(Сухенко)
|
0:1
|
2 Ліга
|
20.02.2021
|
Круть і Ко – ВПУ-7
(Рома, Сташкевич – Глупаченко-2, Клименко-2, Максімов)
|
2:5
|
2 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
21.01.2021
|
Світловодськ – ТАС
(Нагернюк-3, Порошин, Кувшинов, Ковшенко – Цвелих-5, Стрижак, Кулька, Шаманский)
|
6:8
|
1 Ліга
|
21.01.2021
|
Діліжанс – ОДЮК
(Глущенко-2, Ковпан-2 – Тущенко-2)
|
4:2
|
2 Ліга
|
21.01.2021
|
Ягуар – Кремінь
(Черноус-2, Жениленко-2, Сокуренко – Пятибрат-2, Кузьменко, Головченко, Гонтар)
|
5:5
|
1 Ліга
|
21.01.2021
|
Геологія – Шарліс
(Юрченко-2, Лавський – Ніколаєв, Диндіков, Гуненко)
|
3:3
|
1 Ліга
|
21.01.2021
|
Джей Ті Ай – FERREXPO
(Здирко-2, Руденко, Красноплахтич, Молодика, Макеєв – Лапочкін, Белошицький)
|
6:2
|
1 Ліга
|
21.01.2021
|
ВПУ-7 – Марсель
(Орендаренко І.-2, Брайко-2, Клименко, Орендаренко В., Глупаченко – Кравчук-2, Сидоренко-2)
|
7:4
|
2 Ліга
|
21.01.2021
|
Трансгаз – Кредмаш
(Мороз-3, Колісник, Федоренко, Герда, Шимбаков – Лузін-2, Охоцький)
|
7:3
|
2 Ліга
|
21.01.2021
|
Круть і Ко – Динамо
(Чорноус-2, Редун, Родан – Грубась-2, Нікітін, Микитюк)
|
4:4
|
2 Ліга
|
21.01.2021
|
Поло – Оверком
(Гринь-2)
|
2:0
|
2 Ліга
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
20.02.2021
|
Кременчук – Маяк-2
(Расковолов – Остапець-2, Москальов-2, Підоприга, ???)
|
1:6
|
5 Ліга
|
20.02.2021
|
ПрАТ Кременчукгаз – Прорив
(Арішін, Волощенко – Коробко-4, Коваценко-2)
|
2:6
|
4 Ліга
|
20.02.2021
|
Талант – Юність
(Астахов, Бровко, Хвостенко – Яременко, Астафьєв)
|
3:2
|
4 Ліга
|
20.02.2021
|
Локомотив – Кремінь АТО
(Чижов, Ляпун, Шаповал, Клепач – Кіндратенко, Прокопенко, Бабін)
|
4:3
|
3 Ліга
|
20.02.2021
|
Світ спорту – Ізумруд
(Мартиросян-2, Голубничий-2, Місікевич-2, Клімович, Дейнека, Чорнуха, Тацій, Лемесый - Райко)
|
11:1
|
5 Ліга
|
20.02.2021
|
Фортуна – Олімп
(Воля-2 – Близнюк-2, Артюшевський, Петренко, Ложченко, Павлушенко, Мушиманський)
|
2:7
|
5 Ліга
|
20.02.2021
|
Теплоенерго – Колос
(Пушкеля-4, Локтіонов-2, Хвойницький-2, Попельнюх – Гусев, Яковенко, Пекельний)
|
9:3
|
4 Ліга
|
ГРАНІТ
|
21.01.2021
|
Н.Знамянка – Стріт
(Шендрик-2, Бугай, Коваленко, Кривченко, Прядко – Кука, Демаков)
|
6:2
|
3 Ліга
|
21.01.2021
|
Чемпіон – Мегаспорт
(Самофалов-2, Коваленко Є. – Семененко-2, Колодочка)
|
3:3
|
4 Ліга
|
21.01.2021
|
Магія смаку – Правий берег
(Якимець-3, Зелений, Одинець, Погребняк, Чорний – Айрапетян, Батир, Ванда)
|
7:3
|
5 Ліга
|
21.01.2021
|
ПП – Зоря
(Журба-2, Семенов, Метельский – Крошка-3, Ричка-2, Ядришніков, Волощенко)
|
4:7
|
4 Ліга
|
21.01.2021
|
Інтер Авто – Брест
(Кухта-4, Галета-3, Матвієнко, Петрішевський, Секацький, Ванжула, Скляренко(АГ) – Скляренко-3, Ванжула(АГ))
|
12:4
|
3 Ліга
|
21.01.2021
|
Деївка – Нафтохімік-В
(Середа, Чкан, Демченко – Харіпон-2, Харін-2)
|
3:4
|
3 Ліга
|
21.01.2021
|
Шершні – Патріот
(Дяченко-3, Витковський – Зубченко-3, Михайлик-2, Сьоря)
|
4:6
|
5 Ліга
|
21.01.2021
|
Пронозівка – Рошен
(Дідей-3, Альберт, Мисник – Рудницький, Матвійчук)
|
5:2
|
5 Ліга
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Геологія
|
11
|
10
|
1
|
0
|
57-20
|
31
|
2
|
ТАС
|
12
|
8
|
1
|
3
|
55-31
|
25
|
3
|
Шарліс
|
10
|
5
|
3
|
2
|
26-18
|
18
|
4
|
Адвокат
|
12
|
5
|
3
|
4
|
41-37
|
18
|
5
|
Світловодськ
|
11
|
5
|
2
|
4
|
39-42
|
17
|
6
|
Джей Ті Ай
|
12
|
4
|
1
|
7
|
34-41
|
13
|
7
|
Ягуар
|
12
|
2
|
4
|
6
|
39-48
|
10
|
8
|
FERREXPO
|
12
|
2
|
2
|
8
|
30-50
|
8
|
9
|
Кремінь
|
12
|
2
|
1
|
9
|
31-65
|
7
Бомбардири:
Цвелих Валентин (ТАС) – 22
Жениленко Владислав (Ягуар) – 13
Вячеслав Кувшинов (Світловодськ) – 12
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Марсель
|
13
|
10
|
1
|
2
|
60-29
|
31
|
2
|
Трансгаз
|
12
|
8
|
1
|
3
|
50-32
|
25
|
3
|
ВПУ-7
|
13
|
8
|
1
|
4
|
54-39
|
25
|
4
|
Поло
|
12
|
7
|
3
|
2
|
40-25
|
24
|
5
|
Круть і Ко
|
12
|
6
|
2
|
4
|
34-40
|
20
|
6
|
Кредмаш
|
11
|
5
|
0
|
6
|
36-41
|
15
|
7
|
Динамо
|
13
|
4
|
1
|
8
|
50-49
|
13
|
8
|
Діліжанс
|
12
|
4
|
1
|
7
|
41-54
|
13
|
9
|
Оверком
|
12
|
3
|
2
|
7
|
26-35
|
11
|
10
|
ОДЮК
|
13
|
3
|
0
|
10
|
33-65
|
9
|
11
|
Арсенал
|
11
|
2
|
2
|
7
|
30-45
|
8
Бомбардири:
Кунєв Роман (Динамо) – 22
Шаповал Олексій (Трансгаз) - 17
Бичков Богдан (ОДЮК) – 16
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
1-й Віконний
|
11
|
8
|
1
|
2
|
53-25
|
25
|
2
|
Нафтохімік-В
|
12
|
7
|
2
|
3
|
50-35
|
23
|
3
|
Деївка
|
12
|
7
|
0
|
5
|
53-41
|
21
|
4
|
Інтер Авто
|
11
|
6
|
3
|
2
|
72-36
|
21
|
5
|
Н.Знам’янка
|
11
|
6
|
1
|
4
|
59-33
|
19
|
6
|
Стріт
|
12
|
4
|
3
|
5
|
35-50
|
15
|
7
|
Локомотив
|
12
|
3
|
3
|
6
|
33-39
|
12
|
8
|
Брест
|
11
|
3
|
0
|
8
|
43-76
|
9
|
9
|
Кремінь АТО
|
12
|
1
|
1
|
10
|
30-93
|
4
Бомбардири:
Скляренко Валерій (Брест) – 22
Кухта Антон (Інтер Авто) – 17
Дмитро Чкан (Деївка) – 13
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Зоря
|
13
|
13
|
0
|
0
|
81-42
|
39
|
2
|
ПрАт Кременчукгаз
|
13
|
9
|
1
|
3
|
60-50
|
28
|
3
|
Прорив
|
13
|
9
|
0
|
4
|
79-45
|
27
|
4
|
Теплоенерго
|
13
|
8
|
1
|
4
|
69-53
|
25
|
5
|
Мегаспорт
|
13
|
6
|
1
|
6
|
55-63
|
19
|
6
|
Юність
|
13
|
4
|
1
|
8
|
50-51
|
13
|
7
|
Чемпіон
|
13
|
3
|
2
|
8
|
53-75
|
11
|
8
|
ПП
|
13
|
3
|
1
|
9
|
53-73
|
10
|
9
|
Талант
|
13
|
3
|
1
|
9
|
36-54
|
10
|
10
|
Колос
|
13
|
3
|
0
|
10
|
49-79
|
9
Бомбардири:
Коробко Іван (Прорив) – 34
Крошка Дмитро (Зоря) – 30
Яковенко Василій (Колос) – 24
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Маяк-2
|
14
|
12
|
0
|
2
|
99-43
|
36
|
2
|
Магія смаку
|
14
|
12
|
0
|
2
|
111-39
|
36
|
3
|
Світ спорту
|
14
|
11
|
1
|
2
|
88-25
|
34
|
4
|
Олімп
|
14
|
11
|
0
|
3
|
77-39
|
33
|
5
|
Пронозівка
|
14
|
8
|
2
|
4
|
68-48
|
26
|
6
|
Правий берег
|
14
|
8
|
0
|
6
|
75-47
|
24
|
7
|
Кременчук
|
13
|
6
|
0
|
7
|
59-64
|
18
|
8
|
Патріот
|
14
|
5
|
0
|
9
|
61-77
|
15
|
9
|
Рошен
|
14
|
4
|
0
|
10
|
51-76
|
12
|
10
|
Фортуна
|
15
|
2
|
2
|
11
|
34-87
|
8
|
11
|
Шершні
|
14
|
2
|
0
|
12
|
45-87
|
6
|
12
|
Ізумруд
|
14
|
0
|
1
|
13
|
19-155
|
1
Бомбардири:
Остапець Максим (Маяк-2) – 41
Москальов Олексій (Маяк-2) – 31
Якимець Микола (Магія смаку) – 28