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Результати та анонс матчів з чемпіонату Кременчука з футзалу

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 58

 

Змагання проходять в СК Політехнік та Граніт

У Кременчуці триває чемпіонат та першість Кременчука з футзалу. Матчі проходять в спортивному комплексі Політехнік та Граніт. 


Розклад матчів на 27 та 28 лютого


Дата

Початок

Матч

Ліга
 

ПОЛІТЕХНІК

27.02.2021

15:00

Динамо –ВПУ-7

2 Ліга

27.02.2021

16:00

Оверком – Діліжанс

2 Ліга

27.02.2021

17:00

Марсель – Поло

2 Ліга

27.02.2021

18:00

ОДЮК – Арсенал

2 Ліга

27.02.2021

19:00

Кредмаш – Круть і Ко

2 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

28.01.2021

11:00

FERREXPO – Світловодськ

  

28.01.2021

12:00

Шраліс – Ягуар

1 Ліга

28.01.2021

13:00

ТАС – Адвокат

1 Ліга

28.01.2021

14:00

Кремінь – Джей Ті Ай

1 Ліга

28.01.2021

15:00

ОДЮК – Круть і Ко

2 Ліга

28.01.2021

16:00

Поло – Діліжанс

2 Ліга

28.01.2021

17:00

ВПУ-7 – Кредмаш

2 Ліга

28.01.2021

18:00

Оверком – Трансгаз

2 Ліга

28.01.2021

19:00

Марсель - Арсенал

2 Ліга

 

 

Дата

Початок

Матч

Ліга
 

ГРАНІТ

27.02.2021

12:00

Фортуна – Маяк-2

5 Ліга

27.02.2021

13:00

Зоря – Талант

4 Ліга

27.02.2021

14:00

Юність – ПрАТ Кременчукгаз

4 Ліга

27.02.2021

15:00

Прорив - Теплоенерго

4 Ліга

27.02.2021

16:00

Ізумруд – Кременчук

5 Ліга

27.02.2021

17:00

Інтер Авто – Н.Знамянка

3 Ліга

27.02.2021

18:00

1-й Віконний – Брест

3 Ліга

27.02.2021

19:00

Деївка – Кремінь АТО

3 Ліга

ГРАНІТ

28.01.2021

12:00

Локомотив – Стріт

3 Ліга

28.01.2021

13:00

Патріот – Світ спорту

5 Ліга

28.01.2021

14:00

Правий берег – Пронозівка

5 Ліга

28.01.2021

15:00

Рошен – Шершні

5 Ліга

28.01.2021

16:00

Олімп – Магія смаку

5 Ліга

28.01.2021

17:00

Колос – Чемпіон

4 Ліга

28.01.2021

18:00

Мегаспорт - ПП

4 Ліга

 

Дискваліфіковані:

  • Олександр Гринько (ПрАТ Кременчукгаз)
  • Сергій Лупінос (Оверком)
  • Назар Смага (Арсенал)
  • Олександр Шелестай (Кремінь АТО)
  • Максим Самко (Теплоенерго)
  • Ігор Приліпко (Колос)
  • Микола Демченко (Деївка)


Результати змагань за 21 та 22 лютого 


Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ПОЛІТЕХНІК

20.02.2021

  

Адвокат – Кремінь

(Віхарєв-3, Баронін, Вінніченко, Пятибрат(АГ) – Гонтар, Ульянко)

6:2

1 Ліга

20.02.2021

  

Марсель – Оверком

(Кравчук - Халілов)

1:1

2 Ліга

20.02.2021

  

Динамо – Трансгаз

(Кунєв-2 – Шаповал-3, Герда)

2:4

2 Ліга

20.02.2021

  

ОДЮК – Поло

(Сухенко)

0:1

2 Ліга

20.02.2021

  

Круть і Ко – ВПУ-7

(Рома, Сташкевич – Глупаченко-2, Клименко-2, Максімов)

2:5

2 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

21.01.2021

  

Світловодськ – ТАС

(Нагернюк-3, Порошин, Кувшинов, Ковшенко – Цвелих-5, Стрижак, Кулька, Шаманский)

6:8

1 Ліга

21.01.2021

  

Діліжанс – ОДЮК

(Глущенко-2, Ковпан-2 – Тущенко-2)

4:2

2 Ліга

21.01.2021

  

Ягуар – Кремінь

(Черноус-2, Жениленко-2, Сокуренко – Пятибрат-2, Кузьменко, Головченко, Гонтар)

5:5

1 Ліга

21.01.2021

  

Геологія – Шарліс

(Юрченко-2, Лавський – Ніколаєв, Диндіков, Гуненко)

3:3

1 Ліга

21.01.2021

  

Джей Ті Ай – FERREXPO

(Здирко-2, Руденко, Красноплахтич, Молодика, Макеєв – Лапочкін, Белошицький)

6:2

1 Ліга

21.01.2021

  

ВПУ-7 – Марсель

(Орендаренко І.-2, Брайко-2, Клименко, Орендаренко В., Глупаченко – Кравчук-2, Сидоренко-2)

7:4

2 Ліга

21.01.2021

  

Трансгаз – Кредмаш

(Мороз-3, Колісник, Федоренко, Герда, Шимбаков – Лузін-2, Охоцький)

7:3

2 Ліга

21.01.2021

  

Круть і Ко – Динамо

(Чорноус-2, Редун, Родан – Грубась-2, Нікітін, Микитюк)

4:4

2 Ліга

21.01.2021

  

Поло – Оверком

(Гринь-2)

2:0

2 Ліга

 

 

Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ГРАНІТ

20.02.2021

  

Кременчук – Маяк-2

(Расковолов – Остапець-2, Москальов-2, Підоприга, ???)

1:6

5 Ліга

20.02.2021

  

ПрАТ Кременчукгаз – Прорив

(Арішін, Волощенко – Коробко-4, Коваценко-2)

2:6

4 Ліга

20.02.2021

  

Талант – Юність

(Астахов, Бровко, Хвостенко – Яременко, Астафьєв)

3:2

4 Ліга

20.02.2021

  

Локомотив – Кремінь АТО

(Чижов, Ляпун, Шаповал, Клепач – Кіндратенко, Прокопенко, Бабін)

4:3

3 Ліга

20.02.2021

  

Світ спорту – Ізумруд

(Мартиросян-2, Голубничий-2, Місікевич-2, Клімович, Дейнека, Чорнуха, Тацій, Лемесый - Райко)

11:1

5 Ліга

20.02.2021

  

Фортуна – Олімп

(Воля-2 – Близнюк-2, Артюшевський, Петренко, Ложченко, Павлушенко, Мушиманський)

2:7

5 Ліга

20.02.2021

  

Теплоенерго – Колос

(Пушкеля-4, Локтіонов-2, Хвойницький-2, Попельнюх – Гусев, Яковенко, Пекельний)

9:3

4 Ліга

ГРАНІТ

21.01.2021

  

Н.Знамянка – Стріт

(Шендрик-2, Бугай, Коваленко, Кривченко, Прядко – Кука, Демаков)

6:2

3 Ліга

21.01.2021

  

Чемпіон – Мегаспорт

(Самофалов-2, Коваленко Є. – Семененко-2, Колодочка)

3:3

4 Ліга

21.01.2021

  

Магія смаку – Правий берег

(Якимець-3, Зелений, Одинець, Погребняк, Чорний – Айрапетян, Батир, Ванда)

7:3

5 Ліга

21.01.2021

  

ПП – Зоря

(Журба-2, Семенов, Метельский – Крошка-3, Ричка-2, Ядришніков, Волощенко)

4:7

4 Ліга

21.01.2021

  

Інтер Авто – Брест

(Кухта-4, Галета-3, Матвієнко, Петрішевський, Секацький, Ванжула, Скляренко(АГ) – Скляренко-3, Ванжула(АГ))

12:4

3 Ліга

21.01.2021

  

Деївка – Нафтохімік-В

(Середа, Чкан, Демченко – Харіпон-2, Харін-2)

3:4

3 Ліга

21.01.2021

  

Шершні – Патріот

(Дяченко-3, Витковський – Зубченко-3, Михайлик-2, Сьоря)

4:6

5 Ліга

21.01.2021

  

Пронозівка – Рошен

(Дідей-3, Альберт, Мисник – Рудницький, Матвійчук)

5:2

5 Ліга



Турнірні таблиці Чемпіонату та Першостей з футзалу


1 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Геологія

11

10

1

0

57-20

31

2

ТАС

12

8

1

3

55-31

25

3

Шарліс

10

5

3

2

26-18

18

4

Адвокат

12

5

3

4

41-37

18

5

Світловодськ

11

5

2

4

39-42

17

6

Джей Ті Ай

12

4

1

7

34-41

13

7

Ягуар

12

2

4

6

39-48

10

8

FERREXPO

12

2

2

8

30-50

8

9

Кремінь

12

2

1

9

31-65

7

 

Бомбардири:

Цвелих Валентин (ТАС) – 22

Жениленко Владислав (Ягуар) – 13

Вячеслав Кувшинов (Світловодськ) – 12

 

 

2 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Марсель

13

10

1

2

60-29

31

2

Трансгаз

12

8

1

3

50-32

25

3

ВПУ-7

13

8

1

4

54-39

25

4

Поло

12

7

3

2

40-25

24

5

Круть і Ко

12

6

2

4

34-40

20

6

Кредмаш

11

5

0

6

36-41

15

7

Динамо

13

4

1

8

50-49

13

8

Діліжанс

12

4

1

7

41-54

13

9

Оверком

12

3

2

7

26-35

11

10

ОДЮК

13

3

0

10

33-65

9

11

Арсенал

11

2

2

7

30-45

8

 

Бомбардири:

Кунєв Роман (Динамо) – 22

Шаповал Олексій (Трансгаз) - 17

Бичков Богдан (ОДЮК) – 16

 

 

3 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

1-й Віконний

11

8

1

2

53-25

25

2

Нафтохімік-В

12

7

2

3

50-35

23

3

Деївка

12

7

0

5

53-41

21

4

Інтер Авто

11

6

3

2

72-36

21

5

Н.Знам’янка

11

6

1

4

59-33

19

6

Стріт

12

4

3

5

35-50

15

7

Локомотив

12

3

3

6

33-39

12

8

Брест

11

3

0

8

43-76

9

9

Кремінь АТО

12

1

1

10

30-93

4

 

Бомбардири:

Скляренко Валерій (Брест) – 22

Кухта Антон (Інтер Авто) – 17

Дмитро Чкан (Деївка) – 13

 

 

4 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Зоря

13

13

0

0

81-42

39

2

ПрАт Кременчукгаз

13

9

1

3

60-50

28

3

Прорив

13

9

0

4

79-45

27

4

Теплоенерго

13

8

1

4

69-53

25

5

Мегаспорт

13

6

1

6

55-63

19

6

Юність

13

4

1

8

50-51

13

7

Чемпіон

13

3

2

8

53-75

11

8

ПП

13

3

1

9

53-73

10

9

Талант

13

3

1

9

36-54

10

10

Колос

13

3

0

10

49-79

9

 

Бомбардири:

Коробко Іван (Прорив) – 34

Крошка Дмитро (Зоря) – 30

Яковенко Василій (Колос) – 24

 

 

5 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Маяк-2

14

12

0

2

99-43

36

2

Магія смаку

14

12

0

2

111-39

36

3

Світ спорту

14

11

1

2

88-25

34

4

Олімп

14

11

0

3

77-39

33

5

Пронозівка

14

8

2

4

68-48

26

6

Правий берег

14

8

0

6

75-47

24

7

Кременчук

13

6

0

7

59-64

18

8

Патріот

14

5

0

9

61-77

15

9

Рошен

14

4

0

10

51-76

12

10

Фортуна

15

2

2

11

34-87

8

11

Шершні

14

2

0

12

45-87

6

12

Ізумруд

14

0

1

13

19-155

1

 

Бомбардири:

Остапець Максим (Маяк-2) – 41

Москальов Олексій (Маяк-2) – 31

Якимець Микола (Магія смаку) – 28


0
Автор: Альона Душенко
Теги: футзал мініфутбол
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