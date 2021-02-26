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Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині видали понад 3,5 тис. соціальних карток для монетизації «пакунку малюка»

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 137

 

На початку лютого 2021 року на Полтавщину поставили 1284 пакунки

З 1 вересня 2020 року в Україні впроваджували новий механізм отримання «пакунку малюка» як грошову компенсацію. Для її отримання ПриватБанк розпочав оформлення соціальних карток «Пакунок малюка».

На Полтавщині з 1 вересня видали 3 518 соціальних карток. З початку 2021 року на картки 1039 осіб перерахували кошти грошової компенсації його вартості на 5971,5 тис. грн, з них:

  • січень 2021 року – 402 осіб (2288,4 тис. грн),
  • лютий 2021 року – 637 осіб (3683,1 тис. грн).

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.


«У січні 2021 року картки отримали 402 осіб (2288,4 тис. грн), у лютому – 637 осіб (3683,1 тис. грн). Батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі речі в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проекту», – написала вона.


Наразі з Мінсоцполітики підписано 622 додаткові угоди про приєднання до пілотного проєкту та внесення до Реєстру закладів торгівлі, в яких батьки можуть скупитися за отримані кошти. Реєстр налічує 3 432 магазини (в тому числі 150 по Полтавській області), з яких 139 – інтернет-магазини. З їх переліком можна ознайомитись ТУТ.


Згодом в Україні відновили видачу повноцінної допомоги «пакунок малюка». На початку лютого 2021 року на Полтавщину поставили 1284 пакунки. Нині органи соцзахисту населення видали 99 пакунків, заклади охорони здоров’я – 362.


Оновлені «пакунки малюка» показали у Кременчуці


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пакунок малюка
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