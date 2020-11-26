Кабмін відновив надання «пакунка малюка»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 324

Кабмін ухвалив проєкт постанови про одноразову натуральну допомогу при народженні дитини «пакунок малюка» - документ прийняли з одноденним доопрацюванням на засіданні 25 листопада.









Відповідно до постанови, дітям, народженим починаючи з 24 жовтня 2020 і до 1 липня 2021 року включно, протягом 30 днів від моменту народження має бути надано «пакунок малюка».





У випадку пошкоджень або недоукомплектування пакунку необхідно протягом 3 днів від моменту одержання допомоги скласти відповідний акт та звернутись до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту.



А у разі неотримання протягом 30 днів «пакунку малюка» з незалежних від отримувача причин передбачена виплата грошової компенсації.