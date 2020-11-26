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Кременчук, Культура, Кременчуг

Цьогоріч головну ялинку Кременчука прикрасять по-новому

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 199 Коментарів: 1

 

Кулі, які оздоблювали зелену красуню, перефарбували у інші кольори

Цьогоріч головну ялинку Кременчука прикрасять по-новому. Про новорічні новинки повідомила пресслужба мерії нашого міста.


Як зазначають працівники КП «Благоустрій Кременчука», зараз на площі Перемоги завершуються роботи зі встановлення головного символу Нового року, а на самому підприємстві виконують реставрацію куль, що в попередні роки використовувалися для прикрашання зеленої красуні.


На площі Перемоги почали встановлювати головну новорічну ялинку Кременчука


Цього року у творчій майстерні підприємства вирішили власноруч перефарбувати кулі в теплі кольори та додати до них святкового декору, давши новорічним прикрасам «другий подих». Над цим майстри працюють вже кілька тижнів поспіль.


Наступним кроком у роботі комунальників стане прикрашання головного символу Нового року.


Свято наближається: відтепер щовечора в сквері ім. Бабаєва сяятимуть новорічні вогні
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: новогодняя елка новогодняя атрибутика елка Благоустройство Кременчуга
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

61
wolf:
Сьогодні, 16:08

А то ,що в "творчій мастерні" работают без средств защиты, в данном случае нет перчаток,респиратора,очков ,вытяжки и покраска происходит возле буржуйки,  судя по смотровой яме называется гараж .Никого не интересует?


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