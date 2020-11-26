Цьогоріч головну ялинку Кременчука прикрасять по-новому

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 199 Коментарів: 1

Цьогоріч головну ялинку Кременчука прикрасять по-новому. Про новорічні новинки повідомила пресслужба мерії нашого міста.



Як зазначають працівники КП «Благоустрій Кременчука», зараз на площі Перемоги завершуються роботи зі встановлення головного символу Нового року, а на самому підприємстві виконують реставрацію куль, що в попередні роки використовувалися для прикрашання зеленої красуні.







Цього року у творчій майстерні підприємства вирішили власноруч перефарбувати кулі в теплі кольори та додати до них святкового декору, давши новорічним прикрасам «другий подих». Над цим майстри працюють вже кілька тижнів поспіль.





Наступним кроком у роботі комунальників стане прикрашання головного символу Нового року.



