Цьогоріч головну ялинку Кременчука прикрасять по-новому. Про новорічні новинки повідомила пресслужба мерії нашого міста.
Як зазначають працівники КП «Благоустрій Кременчука», зараз на площі Перемоги завершуються роботи зі встановлення головного символу Нового року, а на самому підприємстві виконують реставрацію куль, що в попередні роки використовувалися для прикрашання зеленої красуні.
Цього року у творчій майстерні підприємства вирішили власноруч перефарбувати кулі в теплі кольори та додати до них святкового декору, давши новорічним прикрасам «другий подих». Над цим майстри працюють вже кілька тижнів поспіль.
Наступним кроком у роботі комунальників стане прикрашання головного символу Нового року.