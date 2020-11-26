Головою Кременчуцької районної ради обрали Антона Самаркіна з фракції «За Майбутнє»

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Сьогодні, 26 листопада, на першій сесії Кременчуцької районної ради депутати таємним голосуванням обрали голову районної ради. Депутати обирали між двома кременчужанами Антоном Самаркіним та Олегом Шаповаловим.





Олег Шаповал - родом з Кременчука, служив в армії у військах протиповітряної оборони. Закінчив педінститут в Кіровоградській області. Працював у спорткомітеті Автозаводського району, зараз в управлінні молоді та спорту Кременчука.





Антон Самаркін - також корінний кременчужанин. Він очолює кременчуцьку типографію, де друкують районну газету «Перемога».





- Робота будь-якої ради це виважені рішення. Основним своїм обов'язком бачу кількість цих виважених рішень. У Біблії їх називають соломонові рішення, чим більше у нас буде соломонових рішень, тим більше буде їх соломоновість, і вища якість нашої з вами роботи. Також основним бачу формування районного апарату та організація її ефективної роботи - зауважив перед голосуванням депутатів Антон Самаркін.





Більшістю голосів обрали Антона Самаркіна, директора кременчуцької друкарні, представника фракції «За Майбутнє». За нього віддали 35 голосів. За депутата від ОПЗЖ Олега Шаповала - проголосували 15 депутатів.





Заступником голови Кременчуцької райради став представник фракції «Рідне Місто» Дмитро Колотієвський. Він родом зі Світловодська, але працює та живе у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Дмитро Колотієвський був депутатом трьох скликань райради, очолював і був заступником Кременчуцької райради.





У результаті таємного голосування його кандидатуру підтримали 43 депутати.