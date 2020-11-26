Головою Кременчуцької районної ради обрали Антона Самаркіна з фракції «За Майбутнє»

Сьогодні, 26 листопада, на першій сесії Кременчуцької районної ради депутати таємним голосуванням обрали голову районної ради. Депутати обирали між двома кременчужанами Антоном Самаркіним та Олегом Шаповаловим.
Олег Шаповал - родом з Кременчука, служив в армії у військах протиповітряної оборони. Закінчив педінститут в Кіровоградській області. Працював у спорткомітеті Автозаводського району, зараз в управлінні молоді та спорту Кременчука.
Антон Самаркін - також корінний кременчужанин. Він очолює кременчуцьку типографію, де друкують районну газету «Перемога».
Більшістю голосів обрали Антона Самаркіна, директора кременчуцької друкарні, представника фракції «За Майбутнє». За нього віддали 35 голосів. За депутата від ОПЗЖ Олега Шаповала - проголосували 15 депутатів.
Заступником голови Кременчуцької райради став представник фракції «Рідне Місто» Дмитро Колотієвський. Він родом зі Світловодська, але працює та живе у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Дмитро Колотієвський був депутатом трьох скликань райради, очолював і був заступником Кременчуцької райради.
У результаті таємного голосування його кандидатуру підтримали 43 депутати.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.