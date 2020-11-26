Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Головою Кременчуцької районної ради обрали Антона Самаркіна з фракції «За Майбутнє»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 393

 

Депутати обирали між двома кременчужанами

Сьогодні, 26 листопада, на першій сесії Кременчуцької районної ради депутати таємним голосуванням обрали голову районної ради. Депутати обирали між двома кременчужанами Антоном Самаркіним та Олегом Шаповаловим. 


Олег Шаповал - родом з Кременчука, служив в армії у військах протиповітряної оборони. Закінчив педінститут в Кіровоградській області. Працював у спорткомітеті Автозаводського району, зараз в управлінні молоді та спорту Кременчука. 


Антон Самаркін - також корінний кременчужанин. Він очолює кременчуцьку типографію, де друкують районну газету «Перемога». 


- Робота будь-якої ради це виважені рішення. Основним своїм обов'язком бачу кількість цих виважених рішень. У Біблії їх називають соломонові рішення, чим більше у нас буде соломонових рішень, тим більше буде їх соломоновість, і вища якість нашої з вами роботи. Також основним бачу формування районного апарату та організація її ефективної роботи - зауважив перед голосуванням депутатів Антон Самаркін.


Більшістю голосів обрали Антона Самаркіна, директора кременчуцької друкарні, представника фракції «За Майбутнє». За нього віддали 35 голосів. За депутата від ОПЗЖ Олега Шаповала - проголосували 15 депутатів.  


Заступником голови Кременчуцької райради став представник фракції «Рідне Місто» Дмитро Колотієвський. Він родом зі Світловодська, але працює та живе у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Дмитро Колотієвський був депутатом трьох скликань райради, очолював і був заступником Кременчуцької райради. 


У результаті таємного голосування його кандидатуру підтримали 43 депутати. 

1
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: райсовет
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх