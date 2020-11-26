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У Кременчуці стартувала акція «16 днів проти насильства»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 184

 

Для отримання екстреної допомоги необхідно звернутися на гарячу лінію

Щорічно в Україні, з 25 листопада до 10 грудня включно, проводиться Міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою.


За підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні  25 листопада 2020 року у місті Кременчуці також стартувала акція «16 днів проти насильства».


Тема цьогорічної кампанії в усьому світі:

«Розфарбуй світ в помаранчевий колір. Покоління рівності виступає проти згвалтувань».

 

Ця тема має на меті активізувати зусилля громадськості в боротьбі з сексуальним насильством над представницями жіночої статі.


Основні дати Міжнародної кампанії:

  • 25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок;
  • 29 грудня – Міжнародний день захисників прав жінок;
  • 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом;
  • 2 грудня – Міжнародний день за відміну рабства;
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;
  • 5 грудня – Міжнародний день волонтера;
  • 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі;
  • 9 грудня – міжнародний день боротьби з корупцією;
  • 10 грудня – Міжнародний день прав людини

 

Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило –
НЕ МОВЧАТИ!

 

Для отримання екстреної допомоги необхідно звернутися за номерами:

  • Екстрений виклик поліції «102» (цілодобово)
  • Гаряча лінія для жертв домашнього насильства в Україні «15-47»
  • Національна «гаряча» лінія з питань запобігання домашнього насильства,  торгівлі людьми та гендерної дискримінації Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» 0-800-500-335 або 116-123 з мобільного
  • Національна «гаряча» лінія з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 або 116-111 з мобільного
  • Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 098-839-11-61 або (05366) 3-61-67.
     
Пам'ятайте! Домашнє насильство вже ніколи не буде приватною справою. Давайте розірвемо це коло разом, адже свобода від насильства є невід'ємним правом кожної людини!
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Автор: Альона Душенко
Теги: акція насильство
компанія «Інтера Люкс»

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