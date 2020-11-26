У Кременчуці стартувала акція «16 днів проти насильства»

Для отримання екстреної допомоги необхідно звернутися на гарячу лінію
Щорічно в Україні, з 25 листопада до 10 грудня включно, проводиться Міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою.
За підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні 25 листопада 2020 року у місті Кременчуці також стартувала акція «16 днів проти насильства».
Тема цьогорічної кампанії в усьому світі:
«Розфарбуй світ в помаранчевий колір. Покоління рівності виступає проти згвалтувань».
Ця тема має на меті активізувати зусилля громадськості в боротьбі з сексуальним насильством над представницями жіночої статі.
Основні дати Міжнародної кампанії:
- 25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок;
- 29 грудня – Міжнародний день захисників прав жінок;
- 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом;
- 2 грудня – Міжнародний день за відміну рабства;
- 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;
- 5 грудня – Міжнародний день волонтера;
- 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі;
- 9 грудня – міжнародний день боротьби з корупцією;
- 10 грудня – Міжнародний день прав людини
Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило –
НЕ МОВЧАТИ!
Для отримання екстреної допомоги необхідно звернутися за номерами:
- Екстрений виклик поліції «102» (цілодобово)
- Гаряча лінія для жертв домашнього насильства в Україні «15-47»
- Національна «гаряча» лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» 0-800-500-335 або 116-123 з мобільного
- Національна «гаряча» лінія з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 або 116-111 з мобільного
- Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 098-839-11-61 або (05366) 3-61-67.
Пам'ятайте! Домашнє насильство вже ніколи не буде приватною справою. Давайте розірвемо це коло разом, адже свобода від насильства є невід'ємним правом кожної людини!