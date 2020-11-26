У Кременчуці стартувала акція «16 днів проти насильства»

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Щорічно в Україні, з 25 листопада до 10 грудня включно, проводиться Міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою.





За підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні 25 листопада 2020 року у місті Кременчуці також стартувала акція «16 днів проти насильства».





Тема цьогорічної кампанії в усьому світі:

«Розфарбуй світ в помаранчевий колір. Покоління рівності виступає проти згвалтувань».

Ця тема має на меті активізувати зусилля громадськості в боротьбі з сексуальним насильством над представницями жіночої статі.





Основні дати Міжнародної кампанії:

25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок;

29 грудня – Міжнародний день захисників прав жінок;

1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день за відміну рабства;

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;

5 грудня – Міжнародний день волонтера;

6 грудня – річниця інциденту в Монреалі;

9 грудня – міжнародний день боротьби з корупцією;

10 грудня – Міжнародний день прав людини

Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило –

НЕ МОВЧАТИ!

Для отримання екстреної допомоги необхідно звернутися за номерами:

Екстрений виклик поліції «102» (цілодобово)

Гаряча лінія для жертв домашнього насильства в Україні «15-47»

Національна «гаряча» лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» 0-800-500-335 або 116-123 з мобільного

Національна «гаряча» лінія з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 або 116-111 з мобільного

Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 098-839-11-61 або (05366) 3-61-67.



Пам'ятайте! Домашнє насильство вже ніколи не буде приватною справою. Давайте розірвемо це коло разом, адже свобода від насильства є невід'ємним правом кожної людини!