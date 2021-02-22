У Кременчуці на проспекті Свободи ГАЗель збила бабусю (доповнено)

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У Кременчуці на проспекті Свободи ГАЗель збила людину. Про це повідомляють у соцмережах. Аварія сталася поблизу зупинки «вул. Гвардійська».





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Збитій бабусі 74 роки. Вона йшла по регульованому пішоходному переходу.



Керманич ГАЗелі говорить, що літня жінка переходила на червоний сигнал світлофора. Водій її не бачив, бо, мовляв, «йшов» у третьому ряду, а у першому і другому також їхали машини. За словами хлопця, легковик поруч устиг загальмувати, а він на вантажівці - ні.





Бабуся жива, її забрали у лікарню.











