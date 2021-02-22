Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який до смерті забив жінку у Глобиному

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 1 370

Зловмисник та його жертва були знайомі

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який до смерті забив жінку у Глобиному. Про це поінформували у Кременчуцькому відділі поліції.





Нагадаємо, що 43-річну Лесю Новошконову, яка зникла 16 лютого, знайшли мертвою 19 лютого у Глобиному. На її тілі були сліди насильницької смерті.





28-річного вбивцю затримали швидко. З жінкою він був знайомий. Того дня вони разом поверталися з відпочинку.





Затриманому інкримінують ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває.







