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Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який до смерті забив жінку у Глобиному

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 1 370

 

Зловмисник та його жертва були знайомі

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який до смерті забив жінку у Глобиному. Про це поінформували у Кременчуцькому відділі поліції. 


Нагадаємо, що 43-річну Лесю Новошконову, яка зникла 16 лютого, знайшли мертвою 19 лютого у Глобиному. На її тілі були сліди насильницької смерті.


28-річного вбивцю затримали швидко. З жінкою він був знайомий. Того дня вони разом поверталися з відпочинку. 


Затриманому інкримінують ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває. 



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук вбивство смерть Глобино
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